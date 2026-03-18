Encontró $37.000.000, los devolvió y como el dueño le dio poca recompensa le hizo un jucio

Un hombre de Córdoba protagonizó una insólita situación que derivó en un conflicto judicial tras hallar y restituir una suma millonaria en cheques.

El hecho ocurrió el pasado 27 de enero, cuando Mauricio Abdelnur encontró un sobre dañado en la vía pública al salir de su lugar de trabajo. Al revisar el contenido, constató que se trataba de cheques bancarios que, en su conjunto, alcanzaron los 37 millones de pesos.

Tras el hallazgo, Abdelnur permaneció en el lugar con el objetivo de localizar al propietario de la documentación. "Lo primero que hice, me quedé ahí esperando a ver si aparecía alguien, porque si ves a alguien preocupado que vuelve corriendo, es él. Y esperé, esperé, esperé", relató.

"Cuando vine para mi casa, le comenté a mi hijo y me dice: ‘Hay que devolverla'. Eso es lo que me encantó de él", señaló Mauricio. Junto a su descendiente, tomó la decisión de contactar al banco responsable de los cheques para realizar la devolución.

Para identificar el origen de los fondos, el hombre utilizó herramientas de inteligencia artificial y fotografía digital. Mediante el análisis de los datos impresos en los cheques, logró obtener el número telefónico del emisor de los documentos, se trataba de una empresa radicada en la provincia de San Luis.

Llamó al número y el representante de la firma solicitó que el sobre con los cheques le fueran enviados a través de un servicio de transporte privado por aplicación.

Abdelnur rechazó esta propuesta por razones de seguridad y la posible responsabilidad que recaería sobre él en caso de que el envío no llegara a destino. "Quería que yo se lo mande por un Uber. Y le digo: ‘Me parece que no, porque son $37 millones'. Ponele que era más plata y después me dicen: ‘No, maestro, faltan $20 millones en cheques acá'. ¿En qué lío te metés por querer dar una mano?", remarcó.

Finalmente, el encuentro para la entrega de los cheques se concretó de forma presencial. En ese momento, Abdelnur recibió por parte de los propietarios de los cheques la suma de 30 mil pesos como recompensa. "Fui con un amigo y allá nos sentimos medio... No importa. Pero después mi hijo me decía: ‘Papi, me parece que te estafaron'. Porque me dieron $30 mil. No lo hacíamos por la plata, pero el debe haber pensado que nos iban a dar un fútbol por devolverles 37 millones de pesos", explicó.

El conflicto escaló cuando Abdelnur consultó con un abogado sobre la normativa vigente en el Código Civil respecto al hallazgo de cosas perdidas.

Según el marco legal citado por sus abogados, quien encuentra y restituye un objeto tiene derecho a una recompensa que suele oscilar entre el 2% y el 10% del valor del bien, según las circunstancias del caso.

El hombre decidió formalizar su reclamo ante el empresario debido a la falta de consideración tras la exposición al riesgo que significó el traslado de los cheques: "Claro, yo le mandé al hombre este, porque si vos tenés una empresa multimillonaria... Le digo: ‘Hermano, mirá, yo por ley entiendo que corresponde un poquito más, vos no mediste ni un 2% de lo que encontré'. A ver, no es que vos me tenés que dar, sino que yo te cuidé el patrimonio".

Ante la falta de una respuesta, Mauricio optó por iniciar acciones legales mediante una carta documento: "Después hablé de vuelta con los abogados y me dicen: ‘Mandale una carta documento'. ¿Qué sociedad pretendemos nosotros tener si vos querés actuar de la mejor manera? Tanto hablamos y no sé si es tan justo todo, yo me vuelvo a encontrar cheques y los tiro directamente la próxima".

"A mí me dio mucha gracia cuando me dan $30 mil allá, como que dicen: ‘Bueno, tomá, te voy a dar esto, ¿te sirve para el Uber?'. Y le digo: ‘Ustedes me dijeron que lo iban a pagar el Uber, no me digas que lo voy a tener que pagar yo encima'. Es sobre esto, de la sociedad que nosotros pretendemos tener", reflexionó el hombre.

Ahora, se encuentra a la espera de una réplica por parte de la compañía de San Luis.