Feriados de abril: ¿Cuándo empieza el "finde XXL" de 4 días y quiénes no trabajan?

Argentina se prepara para un nuevo fin de semana extralargo de cuatro días en el inicio de abril. Según el calendario oficial 2026, la semana laboral será de solo tres días (lunes, martes y miércoles) debido a la coincidencia de dos fechas clave.

El descanso comenzará el jueves 2 de abril, feriado nacional inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Este año, la fecha patria coincide con el Jueves Santo.

El cronograma continúa el viernes 3 de abril, que es feriado por Viernes Santo. De esta manera, los días libres se extenderán hasta el domingo 5 inclusive y es un momento ideal para el turismo o el relax en casa.

¿Quiénes son los que no trabajan desde el 2 de abril?

El cierre de actividades afecta principalmente a los empleados estatales, docentes y personal bancario. En el comercio, la apertura dependerá de cada dueño, pero siempre bajo la normativa de pago diferente para el personal que asista.

Al ser un feriado nacional inamovible, rigen las normas de descanso dominical, por lo que aquellos que deban cumplir tareas en sus puestos de trabajo tienen el derecho de percibir un cobro mayor por la jornada.

Habrá una jornada laboral de tres días.

En el 2026, el Jueves Santo, que es considerado como un día no laborable, toma el rol de feriado nacional por coincidir con el 2 de abril.

¿Cuándo son los próximos feriados en 2026?

Tras el descanso de Semana Santa y Malvinas, estos son los próximos días no laborables del año:

1 de mayo (Viernes): Día del Trabajador.

25 de mayo (Lunes): Revolución de Mayo.

20 de junio (Sábado): Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio (Jueves): Día de la Independencia.

8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción.

25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables o puentes

17 de junio (miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado al lunes 15).

(miércoles): Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (trasladado al lunes 15). 10 de julio (viernes): Día no laborable con fines turísticos.

Día no laborable con fines turísticos. 17 de agosto (lunes): Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre (lunes): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.