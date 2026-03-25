Así quedará el feriado de abril que arma un finde extralargo

Abril de 2026 comenzará con un fin de semana largo que se extenderá durante cuatro días para gran parte de los argentinos, a partir de la coincidencia entre Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 27.399, que regula el calendario oficial de feriados nacionales, el jueves 2 de abril será feriado inamovible por la conmemoración de Malvinas, mientras que el viernes 3 de abril corresponderá al Viernes Santo, una de las fechas centrales del calendario cristiano.

De esta manera, al sumarse ambos días al sábado y domingo, se conformará un fin de semana extralargo ideal para quienes planean descansar, viajar o participar de actividades religiosas y conmemorativas.

Por qué habrá fin de semana largo en abril

Habitualmente, Semana Santa ofrece un descanso extendido con motivo del Viernes Santo, jornada en la que se recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesucristo.

Sin embargo, este año se suma una particularidad: el Jueves Santo coincide con el 2 de abril, fecha en la que se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en homenaje a los soldados argentinos que combatieron en el conflicto bélico de 1982.

Se trata de una de las efemérides más significativas del calendario nacional, ya que recuerda a los caídos, heridos y veteranos que participaron de la guerra, tomando como referencia el desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas.

Qué dice la ley de feriados

La Ley 27.399, conocida como la norma que establece los feriados nacionales y fines de semana largos, incluye dentro de su listado al 2 de abril como feriado inamovible.

A eso se suma el Viernes Santo, que también integra el cronograma de fechas no laborables y feriados contemplados cada año, por lo que en este 2026 ambos días quedarán consecutivos.

Así, abril empezará con una combinación poco habitual que permitirá a muchos trabajadores y estudiantes disfrutar de cuatro días seguidos de descanso.

Cómo quedará el fin de semana largo

El descanso se extenderá de la siguiente manera:

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Sábado 4 de abril

Domingo 5 de abril

De esta forma, el mes abrirá con uno de los primeros findes largos del año, una fecha que además combinará reflexión, memoria y tradición religiosa.

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