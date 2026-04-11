Gonzalo Nannis acusó a la pareja de su ex de abusar de su hijo y alertó que estuvo preso

Un grave conflicto familiar sacude al entorno de los Nannis y fue primicia de El Run Run del Espectáculo, con denuncias cruzadas, una restricción perimetral vigente y un menor como víctima en el centro de la escena.

La situación salió a la luz tras el testimonio de Gonzalo Nannis, quien visitó los estudios de Crónica y alertó que su hijo Gianmarco, de 10 años de edad, fue víctima de abuso de parte de la pareja de la madre del chico.

En la entrevista que le realizaron Lío Pecoraro y Fernando Piaggio en El Run Run del Espectáculo se informó que la denuncia fue impulsada por la hija de su ex pareja. Nannis expuso su preocupación por el entorno en el que vive el niño.

"Mi ex es una persona adicta. Vive drogada todo el día y ya estuvo en rehabilitación. Su pareja dormía con mi hijo", señaló Gonzalo Nannis, que debió abandonar ese departamento por supuesta violencia de género. "Mi hijo corre peligro", añadió, preocupado por lo ocurrido.

De acuerdo con su relato, su ex pareja llevó a vivir a su domicilio a un hombre que estuvo preso en la cárcel de Batán y que habría abusado del menor.

En ese contexto, se investiga la convivencia con personas señaladas por comportamientos violentos, lo que encendió las alarmas sobre la integridad física y emocional del menor.

La causa ya está en manos de la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y evaluar las medidas necesarias para garantizar la protección del niño en medio de un escenario complejo y en constante evolución.