Jubilados que superan la mínima: el detalle del ingreso con aumento y calendario de abril
Mientras avanza el pago a las jubilaciones básicas, el grupo que percibe haberes superiores se prepara para su turno en el calendario. El impacto del nuevo tope, el cálculo del bono proporcional y las fechas confirmadas para el cierre de mes.
A diferencia de quienes cobran la mínima, los jubilados y pensionados que la superan tendrán que esperar hasta fin de mes para percibir sus haberes.
De todas formas, conviene que conozcan en detalle cómo se compone su ingreso de abril, el cual se depositará a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de acuerdo a la terminación del DNI.
Los montos llegan con la actualización del 2,9% establecida por la fórmula de movilidad vigente. Además, el dato más relevante no es solo la fecha, sino la composición del recibo.
¿Cuánto cobran los jubilados que superan la mínima en abril?
El haber máximo se fijó en $2.559.188,80 y la escala intermedia quedó sujeta a una regla de "tope" que define si reciben o no el refuerzo económico.
El alcance del bono es una gran duda para ese sector. La regla de la ANSES es la siguiente:
Si se cobra entre $380.319 y $450.319: se recibe un bono proporcional. Por ejemplo, si el haber con el aumento del 2,9% quedó en $410.000, la ANSES depositará un extra de $40.319 para que se alcance el tope garantizado.
Si se cobra más de $450.319: en este caso no se obtiene el bono de $70.000. El ingreso de abril será el haber anterior más el 2,9% de aumento.
Esta segmentación busca que nadie que esté por debajo del piso de los $450.319 quede sin asistencia, pero genera que quienes apenas superan ese monto no vean el beneficio del refuerzo, percibiendo solo el ajuste por inflación.
Calendario confirmado: ¿Cuándo cobran los haberes superiores en abril?
Este sector se agrupa de a dos terminaciones de DNI por jornada para agilizar el cierre del mes bancario:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.
DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.
DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.