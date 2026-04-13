Jubilados y PNC de ANSES: ¿Quiénes cobran este lunes 13 de abril con el nuevo aumento?

Este lunes 13 de abril, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha la segunda jornada de pagos del mes para jubilados y pensionados, consolidando la aplicación del nuevo ajuste por movilidad del 2,9%.

Luego del comienzo del calendario el viernes pasado, hoy es el turno de nuevos grupos de beneficiarios que verán reflejado en sus cuentas el haber actualizado junto al bono extraordinario de $70.000.

Para quienes prefieren evitar las esperas físicas, los fondos están disponibles desde las primeras horas con el fin de ser utilizados mediante transferencias o compras directas con tarjeta de débito, una modalidad que además activa reintegros automáticos en diversos rubros.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes perciben sus haberes este lunes 13 de abril?





Según el cronograma oficial, hoy deben verificar su acreditación los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados de la mínima: cobran hoy los documentos terminados en 1 . El monto total a percibir es de $450.319,31 (compuesto por el haber base de $380.319,31 y el refuerzo de $70.000).

Pensiones No Contributivas (PNC): es el turno de los DNI finalizados en 2 y 3. Los beneficiarios de las pensiones por Invalidez y Vejez percibirán un total de $336.223,52, mientras que las Madres de 7 hijos recibirán los $450.319,31 correspondientes a la mínima.

Cobros de abril para jubilados y pensionados de la ANSES





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril .

. DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril .

. DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este lunes 13 de abril.

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.





Lunes de ahorro: aprovechá los beneficios vigentes

Además del cobro, este 13 de abril ofrece una oportunidad estratégica para estirar el presupuesto mensual. Al ser lunes, se activan promociones especiales que los jubilados pueden aprovechar pagando con la misma tarjeta de débito donde reciben su haber:

Descuentos en supermercados: ciertas cadenas grandes mantienen vigente el 10% de descuento para beneficiarios de la ANSES los días lunes. En algunos casos, este ahorro se puede potenciar con el reintegro de Cuenta DNI. Farmacias y salud: diversos locales de cercanía ofrecen rebajas de entre el 10% y el 15% los lunes, ideal para la compra de artículos de higiene y cuidado personal que no cuentan con cobertura total de la obra social.

La ANSES nunca pedirá datos bancarios, claves ni transferencias por teléfono o redes sociales. Si se tienen dudas sobre la liquidación, se puede consultar de forma gratuita y segura dentro de la plataforma Mi ANSES.