Juicio por el ARA San Juan: testigos denunciaron que no se realizaron ensayos claves de seguridad

El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos reanudó este lunes las audiencias del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, con la declaración de testigos convocados por la fiscalía y las querellas. En ese marco, surgió un dato inquietante: el submarino no había realizado ensayos técnicos fundamentales antes de su última misión.

En base a información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, uno de los testimonios más relevantes de la jornada fue el de Fabián Walter Krawinkel, submarinista que se desempeñó como jefe de Logística y Planificación hasta su retiro en 2019. El ex capitán de navío aseguró que hubo pruebas esenciales que nunca se llevaron a cabo.

"Nunca se realizaron las pruebas clave, que son las de máxima profundidad y máxima velocidad", afirmó ante el tribunal.

Declaró Fabián Walter Krawinkel (Foto: La Opinión Austral).

Krawinkel explicó que estas evaluaciones no se concretaron debido a inconvenientes técnicos. En ese sentido, indicó que el problema se originó en "un porta fusible que se había fundido" y detalló que "en un submarino, los incendios suelen ser eléctricos, debido a la alta densidad de equipos eléctricos a bordo".

Otro testigo remarcó que faltaron pruebas claves

Durante la jornada también declaró el submarinista y maquinista Víctor Manuel Pereyra, quien fue comandante del ARA San Juan entre 2014 y 2015, período en el que la nave se encontraba en reparaciones en un taller de Mar del Plata.

También prestó declaraciones Víctor Manuel Pereyra.(Foto: La Opinión Austral).

El testigo remarcó la importancia de las pruebas omitidas y explicó que las de máxima profundidad y velocidad son "dos ensayos exigentes, que solo pueden realizarse una vez aprobadas todas las instancias previas".

"La máxima velocidad se ensaya en un área reservada, donde se activa la quinta etapa de marcha. Cuando asumí el cargo, faltaban numerosas pruebas de mar para llegar a esa instancia", recordó.

En un tramo de su declaración, Pereyra se mostró conmovido al referirse a lo ocurrido: "No sabemos qué pasó con el ARA San Juan. Fue algo muy duro", expresó, al tiempo que señaló que conocía a varios integrantes de la tripulación.

Por último, el ex comandante deslizó una posible hipótesis sobre el desenlace del siniestro al sostener ante el tribunal que el submarino pudo haber perdido "el control de la profundidad" antes del final.