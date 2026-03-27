La nafta superó los $2.000 por litro: sube más del 20% y el Gobierno busca contener el impacto

El litro de nafta súper superó los $2.000 este viernes en las principales estaciones de servicio del país. La escalada acumula más del 20% en dos semanas y obligó al Gobierno nacional a prohibir el aumento previsto para el 1 de abril: es el segundo mes consecutivo que congela las subas.

Los nuevos precios en las principales estaciones

La marca estatal abrió con el litro de nafta súper a $1.999, la Infinia a $2.200 y la Infinia Diesel a $2.335.

Desde la empresa de la ostra fijaron la súper en $2.055, la V-Power Nafta en $2.329 y la V-Power Diesel en $2.389.

Por su parte, la ex Esso vende la súper a $2.039, el Quantium a $2.279 y el Diesel X10 a $2.099.

Por qué subió tanto el precio de la nafta

El principal factor es el conflicto bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que provocó el bloqueo del estrecho de Ormuz y disparó el precio internacional del petróleo más de un 20% desde mediados de febrero.

El impacto en los surtidores argentinos se reflejó con rezago: la suba comenzó a sentirse hace dos semanas, según un informe privado.

La respuesta del Gobierno

Además de congelar el aumento de abril, la Secretaría de Energía autorizó elevar el porcentaje de bioetanol en las naftas del 12% al 15% para reducir la dependencia del crudo importado. Desde el organismo señalaron que buscan "mitigar el impacto del precio de la suba de petróleo en surtidor y acompañar al consumidor".