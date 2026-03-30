La semana arranca con lluvias y sigue con un calor "insoportable": día por día, el pronóstico para Buenos Aires
El pronóstico anticipa tormentas aisladas para el lunes y un período sin lluvias con temperaturas altas. Todos los detalles al respecto.
El Servicio Meteorológico Nacional prevé un inicio de semana inestable en el clima en Buenos Aires, con probabilidad de lluvias durante el lunes, seguido por varios días consecutivos de tiempo estable y temperaturas en ascenso que traerán jornadas difíciles.
Según el pronóstico oficial, el clima en Buenos Aires tendrá un arranque con precipitaciones aisladas y luego una mejora sostenida, con jornadas mayormente soleadas o parcialmente nubladas.
Lluvias el lunes y luego mejora con temperaturas de hasta 30 grados
El lunes 30 se presenta con lluvias aisladas durante la mañana, con probabilidad de precipitaciones entre 10 y 40 por ciento. La temperatura irá de 21 a 27 grados, con cielo mayormente nublado hacia la noche.
El martes 31 mejorarán las condiciones. No se esperan lluvias y el cielo estará parcialmente nublado. La mínima será de 22 grados y la máxima de 29 grados.
Abril arranca el miércoles 1 continuará el buen tiempo, con una mínima de 22 grados y una máxima que alcanzará los 30 grados, en una jornada estable.
El jueves 2 podría presentar algo de inestabilidad, con lluvias aisladas durante la mañana (10 a 40 por ciento), pero mejorando hacia la tarde. La temperatura oscilará entre 21 y 29 grados.
Para el viernes 3 se mantendrá estable, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 20 y 29 grados.
Ya el sábado 4 seguirá en la misma línea, con una mínima de 18 grados y una máxima de 26 grados, sin lluvias previstas.
La semana cerrará el domingo 5 cerrará el período con un leve descenso térmico. Se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 19 grados, con cielo algo nublado.