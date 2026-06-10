Lina Anllo fue reconocida en la Legislatura porteña por su trayectoria en desarrollo económico y liderazgo femenino

La Dra. Lina Anllo, presidenta de la Asociación Global para la Equidad y la Integridad (AGEI) y Directora General de Women Economic Forum (WEF) Argentina, recibió el "Diploma a la Emprendedora" en el rubro Desarrollo Económico en reconocimiento a su trayectoria profesional y su aporte al liderazgo y el empoderamiento económico de las mujeres. La distinción fue entregada por la diputada porteña Gimena Villafruela y su asesora Cecilia Garau en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un acto que reunió a referentes del ámbito empresarial, académico, institucional y de la sociedad civil.

Oriunda de Mercedes, provincia de Buenos Aires, Anllo es abogada graduada con Diploma de Honor por la Universidad de Buenos Aires y se especializó en género y liderazgo a través de programas internacionales impulsados por ONU Mujeres. Actualmente, además de presidir AGEI y dirigir WEF Argentina, se desempeña como Global Chair de Integridad, Globalización y Compliance del G100, una de las redes de liderazgo femenino más importantes del mundo.

Su gestión al frente de AGEI

Bajo su conducción, AGEI se consolidó como organización de referencia en autonomía económica femenina, con programas de capacitación, mentorías, networking, misiones comerciales y articulación público-privada a través de AGEI Academy. Entre los hitos de su gestión se destacan cinco ediciones del WEF Argentina -declarado Marca País en 2022- y cuatro Foros Regionales AGEI en Misiones, Mendoza, Córdoba y Neuquén. También lideró cuatro misiones comerciales internacionales con delegaciones de mujeres empresarias en Italia, México, Nueva York -con actividades en las Naciones Unidas- e Iguazú.

Reconocimientos nacionales e internacionales

La trayectoria de Anllo acumula distinciones en Argentina y el exterior: fue reconocida como Mujer Destacada por el Women Economic Forum India; recibió el premio Mujer de la Década en el Women Economic Forum Global realizado en Egipto en 2020; obtuvo el reconocimiento Mujer Líder Latinoamericana 2025 en Ecuador y la distinción Jurista del Año 2025, también en ese país. Asimismo, fue nombrada Embajadora para la Paz por la Universal Peace Federation (UPF), entidad con estatus ECOSOC ante la ONU. Al recibir el diploma porteño, destacó la importancia de seguir construyendo espacios que promuevan la participación de las mujeres en la economía, los negocios y los ámbitos de decisión.