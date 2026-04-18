Lluvias y descenso de temperatura: ¿Cuándo vuelve a cambiar el clima en Buenos Aires?

El clima en Buenos Aires se prepara para la vuelta de las lluvias. Después de una semana muy nublada y con condiciones inestables, la "caída de agua" regresará en los próximos días.

Este sábado 18 de abril comenzó con sol y una temperatura mínima de 16 grados. No obstante, con el correr de las horas, habrá que prepararse para un cambio en el pronóstico.

De todas formas, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana tendrá condiciones agradables, ideales para disfrutar al aire libre, pero con una nubosidad en aumento. Este cambio de frente también traerá un ambiente más fresco y típicamente otoñal a la región.

Pronóstico para el fin de semana en Buenos Aires





Para quienes tienen planes este sábado 18 de abril, las noticias son alentadoras. Se espera una jornada con cielo mayormente despejado a parcialmente nublado, con una temperatura máxima que alcanzará los 26 grados, brindando una tarde cálida y confortable.

El domingo 19 la situación comenzará a cambiar levemente. Si bien la temperatura se mantendrá en niveles agradables, con una máxima de 24 y una mínima de 18 grados, la nubosidad será mucho más densa. Durante todo el día el cielo permanecerá cubierto y, hacia la noche, la humedad comenzará a sentirse con mayor intensidad.

El clima para el fin de semana en Buenos Aires.

Buenos Aires: ¿Cómo estará el clima la próxima semana?





Según el pronóstico extendido, el lunes 20 de abril será el día del regreso de las lluvias. Se esperan precipitaciones tanto por la mañana como por la tarde/noche, con una probabilidad de caída de agua que oscila entre el 10% y el 40%.

El ambiente estará mucho más pesado y húmedo, con una mínima de 19 y una máxima que no superará los 23 grados. Será una jornada gris donde el viento rotará, marcando la salida definitiva de la masa de aire cálido que acompañó el fin de semana.

Una vez que el frente de tormenta atraviese la región, el clima en Buenos Aires entrará en una etapa de mayor estabilidad, pero con un marcado descenso térmico.

El martes 21 el cielo comenzará a despejarse parcialmente. La temperatura sufrirá una caída importante, con una mínima de 13 y una máxima de apenas 19 grados.

El miércoles 22 será el día más fresco de la semana. El termómetro bajará hasta los 12 grados por la mañana, aunque el sol pleno ayudará a que la tarde llegue a los 20 grados.

El jueves 23 se mantendrán las condiciones de buen tiempo, con cielo algo nublado y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 21 grados.

El viernes 24 estará soleado, una mínima de 12 y una máxima de 20 grados, consolidando un clima otoñal seco y agradable.

En resumen, se deberá aprovechar el sol del sábado, prepararse para la inestabilidad del domingo por la noche y el lunes, y finalmente sacar los abrigos livianos para una nueva semana que, aunque soleada, traerá las mañanas más frescas de lo que va del mes.