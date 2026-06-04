Costos del transporte subieron 1,91% en mayo y acumulan un incremento del 20% en 2026

El Índice de Costos del Transporte (ICT) registró en mayo un incremento de 1,91% y acumula desde enero una suba del 20,5%, muy por encima del 11,2% de los primeros cinco meses del 2025.

El ICT es elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y está auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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La suba de mayo resulta moderada si se tiene en cuenta que estuvo por debajo de la variación observada en abril (+2,42%) y muy lejos del fuerte salto de marzo (+10,15%), cuando alcanzó el mayor aumento de los últimos dos años.

Respondió a la extensión por 45 días del esquema denominado "buffer", que mantiene "congelado" el precio de referencia de los combustibles y contribuye así a contener parcialmente uno de los rubros más relevantes para la actividad del transporte.

En tanto, la variación interanual alcanza el 48% y consolida así un escenario de costos operativos elevados para las empresas de transporte de cargas en todo el país.

Gentileza FADEEAC.

Qué rubros impulsaron la suba de mayo

El mes pasado, la mayoría de los componentes del índice registró subas. El mayor incremento correspondió a Gastos Generales (+11%), promovido por ajustes en energía eléctrica y otros servicios asociados a la operación.

En el segundo lugar aparece Material Rodante (+2,23%), seguido por Reparaciones (+1,79%) y Personal (+1,7%). Este último respondió a la entrada en vigencia de la tercera cuota del acuerdo salarial previsto en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales entre marzo y agosto de este año.

Por su parte, Combustible, principal componente de la estructura de costos del transporte, subió 1,67%. Otros rubros con incrementos menores fueron Neumáticos (+0,54%), Peajes (+0,18%) y Costo Financiero (+0,18%).