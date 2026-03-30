Malas noticias para jubilados de Anses: ¿Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 en abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el bono para jubilados seguirá vigente, pero con ajustes en su forma de otorgarse que reducen la cantidad de beneficiarios. Según el organismo, la medida apunta a sostener un ingreso base para quienes cobran menos, aunque ahora con criterios más definidos y un esquema más acotado.

Con la actualización del 2,88% aplicada en marzo, el haber mínimo pasó a $369.600,88. Al sumarle el refuerzo de $70.000, el ingreso total alcanza los $439.600,88, un número clave que ahora funciona como límite para definir quiénes acceden al bono completo y quiénes no.

¿Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026?

El extra total sigue dirigido principalmente a quienes perciben la jubilación mínima. También lo cobran titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y madres de siete hijos con pensiones no contributivas, siempre que sus ingresos no superen ese monto de referencia.

¿Quiénes dejan de cobrar el bono de $70.000 de ANSES en abril 2026?

A partir de este esquema, quienes tengan haberes por encima de los $439.600,88 quedan directamente afuera del bono. Esto implica que desde abril un grupo de jubilados y pensionados dejará de recibir el refuerzo, ya que el beneficio se concentra en los ingresos más bajos.

En los casos en los que el haber supera la mínima, pero todavía no alcanza ese tope, ANSES no elimina el bono por completo, sino que otorga un adicional más chico. Ese monto se calcula para completar la diferencia hasta llegar al ingreso de referencia, funcionando como un complemento parcial.

Todo este ajuste se aplica de forma automática en la liquidación mensual, sin necesidad de hacer ningún trámite. De todas maneras, el organismo recomienda revisar el recibo o ingresar a su plataforma para ver en detalle cuánto se cobra, ya que con estos cambios algunos dejarán de percibir el bono y otros recibirán solo una parte.