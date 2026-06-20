Mamá de Gaspi en el multitudinario homenaje en el Obelisco: "Se fue haciendo siempre lo que quiso"

Una multitud de seguidores se concentró este sábado en el Obelisco porteño para rendir un emotivo homenaje a Gaspar "Gaspi" Prim Díaz.

El reconocido creador de contenido falleció la semana pasada a los 22 años en un trágico choque de helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, generando una enorme conmoción en el entorno digital.

El encuentro, titulado por sus fanáticos como "El último fiumba", comenzó a las 15:30 y colmó la Plaza de la República. Los asistentes asistieron vestidos de traje y corbata en honor a la estética de los videos más populares del joven e improvisaron un altar en la base del monumento.

El emotivo mensaje de su madre ante la multitud

Durante la jornada, la madre del joven, Michele, tomó el micrófono para agradecer el masivo apoyo de la comunidad de YouTube.

Entre lágrimas, la mujer recordó el fuerte vínculo con su hijo, su rol como madre soltera de tres hermanos y la enorme perseverancia que Gaspar tenía por su trabajo.

La mujer destacó que el joven se encontraba en el país vecino disfrutando de un viaje junto a sus amigos y acompañado por el músico estadounidense Oliver Tree, uno de sus grandes referentes artísticos.

"Se fue haciendo siempre lo que quiso, lo que amó profundamente y envuelto en un amor absoluto", expresó.

El legado del "Youtuber del año" en las redes sociales

En el cierre del acto en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, los organizadores leyeron un comunicado en memoria de las seis víctimas fatales del siniestro aéreo.

Los oradores repasaron los inicios del influencer a los 17 años y su rápida transformación en una de las figuras más disruptivas de internet.

El canal de Gaspi se caracterizó por combinar el humor callejero e irreverente con reflexiones abiertas sobre la salud mental y las presiones de la fama.

Su enorme impacto en las redes sociales y el apoyo de su comunidad lo habían llevado a ser consagrado como el "Youtuber del año" durante la temporada 2022.