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Sábado, 20 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
HOMENAJE

"El último fiumba": así será la despedida de Gaspi en el Obelisco

Seguidores del fallecido influencer Gaspar Prim Díaz, quien murió en Brasil a los 23 años por un accidente de helicóptero, se reunirán hoy en inmediaciones del histórico monumento porteño para recordarlo.

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Seguidores de Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, el influencer argentino que murió a los 23 años en un choque de dos helicópteros en Brasil el domingo último, le realizarán esta tarde, desde las 15.30, un emotivo homenaje en inmediaciones del Obelisco porteño.

El fallecimiento del joven generó un fuerte impacto en el ámbito de las plataformas digitales de toda la región. Es por ello que sus fans decidieron organizar una convocatoria que fue bautizada en redes sociales como "El último fiumba", en referencia a una de las expresiones más características del creador de contenidos

El Obelisco porteño, el punto elegido por los fanáticos de "Gaspi" para homenajearlo.&nbsp;
El Obelisco porteño, el punto elegido por los fanáticos de "Gaspi" para homenajearlo. 

El encuentro tendrá lugar este sábado, 20 de junio desde las 15:30 y según el cronograma difundido, el acto principal comenzará pasado ese horario. Luego habrá un espacio para discursos y mensajes entre las 15:45 y las 16:30, mientras que la actividad cerrará cerca de las 17:00. 

Piden asistir de traje y corbata

Como parte del homenaje, los organizadores solicitaron que quienes participen concurran vestidos con traje y corbata, una forma de recordar el estilo que hizo famoso al influencer.

Las diferentes plataformas de comunicación se inundaron de mensajes donde fueron replicados estos horarios para coordinar una despedida ordenada en la vía pública.

El siniestro

El trágico siniestro aéreo tuvo lugar el pasado domingo en un barrio de la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil. Allí, el impacto de las dos aeronaves provocó un incendio de grandes dimensiones que terminó con la vida de seis personas, entre ellas la de Gaspi, el productor audiovisual Lucas Vignale y el cantante norteamericano Oliver Tree.

Prim Díaz se había consagrado como una de las figuras más populares del streaming nacional gracias a su formato descontracturado de entrevistas callejeras e improvisadas. Tras ganar el premio a "Youtuber del Año" en 2022, expandió su alcance internacional. 

Recientemente había regresado a la actividad pública para conducir ciclos de streaming para Blender y participar en eventos de boxeo masivos. El cierre de la jornada marcará de manera simbólica el último adiós de su comunidad en su tierra natal.

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