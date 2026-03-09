Mendoza celebró la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia

El espectáculo central de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 celebró su 90° aniversario con un gran despliegue artístico y la elección de la nueva Reina y Virreina Nacional.

Miles de mendocinos y turistas vivieron el pasado domingo la función del espectáculo central de la popular Fiesta Nacional, tras su reprogramación por lluvias.

Dirigida por Pablo Mariano Perri, esta edición celebró el 90° aniversario de la fiesta mayor de Mendoza con un despliegue artístico que combinó música, teatro y danza.

La Fiesta Nacional de la Vendimia es la celebración cultural más importante de la provincia y una de las fiestas populares más emblemáticas del país, convocando cada año a miles de personas que llegan para disfrutar de una experiencia única que rinde homenaje al trabajo de la cosecha.

Durante la jornada, el espectáculo recuperó elementos históricos y simbólicos que forman parte de la memoria colectiva de los mendocinos.

La fiesta que une a todos los mendocinos

Sobre la propuesta artística, el director Pablo Perri expresó su emoción ante el encuentro con el público: "Es una historia simple, pero que llega al corazón. Una historia que es nuestra y que marca la identidad mendocina". Asimismo, destacó el legado de quienes impulsaron el origen de la celebración: "Gracias a la visión de Guillermo Cano y Frank Romero Day, que en 1936 pensaron esta fiesta para mostrarnos al mundo, hoy podemos contar quiénes fuimos y quiénes somos".

También resaltó la apuesta visual del espectáculo: "Es una Vendimia con muchos efectos e impactos visuales. Vuelve la magia de las cajas lumínicas y los efectos en el agua. Estoy muy feliz de que el público pueda disfrutarla".

Por su parte, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó la emoción de celebrar los 90 años de la fiesta y el acompañamiento del público.

"Después de tanto trabajo llegó la fiesta número 90. Se vive con mucha alegría. Tuvimos que reprogramar por las lluvias y el clima, pero con la intención de que esta noche pudiéramos conmemorar estos 90 años con una jornada especial, donde la gente pudiera estar tranquila y compartir en el teatro griego", expresó.

Asimismo, el funcionario subrayó la importancia de sostener esta celebración cultural y el impacto que genera en la provincia.

"Emociona ver la cantidad de turistas y mendocinos que han venido. Cuando uno va subiendo al teatro griego es impresionante ver la cantidad de gente que llega para acompañar a sus reinas y disfrutar de la fiesta. Para nosotros es muy importante que el esfuerzo que hace el Gobierno de Mendoza por sostener una fiesta pública como la Vendimia se vea reflejado en todo este público que hoy está aquí", agregó.

Un homenaje a la memoria e identidad mendocina

El espectáculo, con guion de Silvia Graciela Moyano, relata la historia de dos espíritus inspiradores que regresan a través del tiempo para observar cómo aquel sueño inicial creció hasta convertirse en una de las celebraciones culturales más importantes del país.

En ese recorrido, los protagonistas reviven distintos momentos de la historia vendimial guiados por la Memoria del Viento, un personaje simbólico que conecta pasado, presente y futuro.

La puesta reunió a 750 artistas en escena, entre bailarines, actores y músicos, con música 100 % en vivo y un importante despliegue visual.

Entre los recursos escénicos se destacaron 600 metros cuadrados de cajas lumínicas, patrimonio escenográfico de la Vendimia, así como el regreso de los frisos iluminados en el frente del escenario.

También volvieron elementos clásicos recordados por el público, como el tango en el agua, los pisos iluminados desde abajo, la cinta transportadora de botellas y el tradicional gaucho brindando.

A lo largo de distintos cuadros del espectáculo también participaron sobre el escenario las reinas departamentales, junto con la Reina y la Virreina Nacional de la Vendimia 2025, quienes se sumaron a las coreografías acompañando el desarrollo de la historia y aportando un momento especial de celebración y representación vendimial.

El recorrido narrativo incluyó escenas que evocaron el origen de la cultura del riego en tiempos de los pueblos originarios, el trabajo de los viñateros, la llegada de los inmigrantes y el nacimiento de la primera Vendimia en 1936.

A lo largo de la historia también se abordó el desafío del olvido, presentado como el mayor enemigo de un pueblo que pierde su memoria y su identidad.

Así también, durante la puesta se hicieron presentes figuras emblemáticas de la identidad mendocina y argentina, como la representación del José de San Martín junto a los Granaderos, y la imagen de la Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, que evocó la profunda tradición cultural y espiritual vinculada al trabajo de la tierra y la vitivinicultura.

En el cuadro final del espectáculo, los bailarines utilizaron vestuarios de color rosa viejo, en alusión a la piedra granito, símbolo del 90° aniversario.

Este detalle escénico representó la solidez y la eternidad del amor, reforzando el mensaje de permanencia y continuidad que caracteriza a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Tras finalizar el espectáculo artístico, el cielo del teatro se iluminó con un show de drones, a cargo de Iluxman Artistic Development, que sorprendió al público con distintas figuras vinculadas a la historia y la identidad vendimial.

Entre ellas se destacaron las representaciones de Delia Larrive Escudero, la Virgen de la Carrodilla, el general José de San Martín y diversas copas de vino, que brillaron sobre el cielo mendocino como cierre visual de la celebración.

Finalmente, el espectáculo concluyó con un mensaje de continuidad y esperanza: la Vendimia como una celebración colectiva que pertenece a todo el pueblo mendocino y que, generación tras generación, continúa creciendo como una misma cepa que da frutos para Mendoza y el mundo.

Elección

Al finalizar el espectáculo del Acto Central se procedió al "canto de votos" por parte de los 5 locutores oficiales.

Luego de repasar los 300 votos uno a uno, resultó electa Reina Nacional de la Vendimia 2026, la representante del departamento San Rafael Azul Antolinez. Como Virreina Nacional de la Vendimia fue electa la representante del departamento Tunuyán Agustina Giacomelli.

Para este próximo miércoles se aguarda la tradicional "repetición" del espectáculo central, ya que fue reprogramado por los inconvenientes que causaron las tormentas durante el fin de semana.

De esta forma la provincia de Mendoza pudo festejar la edición 90 de la Fiesta Nacional de la Vendimia, su marca distintiva en el mundo entero.