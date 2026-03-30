Ministro de Educación de Santa Fe, tras el crimen en una escuela efectuado por un alumno: "Sabemos que atravesaba una situación del ámbito privado muy compleja"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, brindó una conferencia de prensa tras el ataque en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, donde un adolescente ingresó armado y mató a un alumno de 13 años, y en ese marco señaló que el atacante "no registra antecedentes en el sistema educativo".

"Tenemos algunos datos y certezas, además de cuestiones sobre las cuales vamos a tener que trabajar. Sabemos que van a surgir interpretaciones e hipótesis, pero tenemos que ponernos del lado de la comunidad", manifestó el funcionario, que explicó que hay información en análisis mientras avanza la investigación.

Y enfatizó: "El agresor no registra antecendentes en el sistema educativo. No hemos tenido ninguna intervención socioeducativa a lo largo de toda su trayectoria escolar. A su vez, sabemos que atravesaba una situación del ámbito privado muy compleja, y estamos trabajando sobre ese dato", sostuvo.

Por otra parte, señaló que se trabaja de manera articulada con las áreas de Seguridad y Justicia, además de Niñez y el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. "Esto es algo que nos atraviesa y que debe ser tomado de manera transversal, y con la complejidad y profundidad que tiene", sostuvo.

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, en la conferencia tras el ataque en la escuela.

A la vez, indicó que "no se trataba de un conflicto intraescolar", aunque aclaró que la investigación continúa en curso y que no pueden realizar afirmaciones categóricas. En ese sentido, remarcó que se busca compartir la información disponible hasta el momento para aportar claridad sobre lo ocurrido.

En la misma conferencia también participó el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, quien expresó el acompañamiento del Gobierno provincial hacia los familiares de Ian Cabrera, el chico asesinado, y para toda la comunidad.

En ese sentido, sostuvo: "Estamos en contacto con los padres de la víctima y sabemos que no hay palabras, ni actos, que puedan remediar esta pérdida. Estamos para acompañar a toda la comunidad y trabajando con las áreas de trabajo".

"Por la edad es no punible, a la luz de la legislación actual, con lo cual, dentro del marco legal vigente, se va a hacer el máximo esfuerzo para dar una contención adecuada en un caso de esta naturaleza", cerró.