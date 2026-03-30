Modificaron el trayecto de un colectivo clave en Buenos Aires: ¿Cuáles son las nuevas paradas?

Los cambios en el transporte público vuelven a estar en el centro de la escena tras la confirmación de una medida que impacta directamente en el día a día de miles de pasajeros.

Uno de los colectivos más usados de Buenos Aires redefine la forma en que realiza su trayecto y anula diferentes paradas para que el servicio sea eficiente.

El nuevo esquema de circulación apunta a agilizar el servicio y mejorar la frecuencia en sectores con mayor congestión.

Buenos Aires: una de las líneas de colectivo más utilizadas cambió su recorrido

La línea 55 de colectivos implementará un nuevo esquema de circulación con el objetivo de agilizar el servicio en sectores con alta carga de tránsito, especialmente en el barrio de Palermo.

En dirección a Barrancas de Belgrano, los colectivos circularán por Serrano, José A. Cabrera y Godoy Cruz, para luego retomar su traza habitual a través de las avenidas Santa Fe y Luis María Ocampo.

Por su parte, en sentido a Morón, el trayecto incluirá la avenida Luis María Ocampo y la calle Dresco. Posteriormente, las unidades se incorporarán a los carriles exclusivos del Centro de Trasbordo Pacífico a la altura de Fitz Roy, retomando luego en Juan B. Justo.

La línea 55 recorre la Ciudad de Buenos Aires tras los cambios en su trayecto y paradas.

Con esta reconfiguración, el servicio dejará de pasar por Plaza Italia y por el Metrobús, adoptando un circuito alternativo que evita zonas de mayor concentración vehicular.

También se redefinieron algunas paradas: una de las principales estará ubicada en Thames y Güemes, mientras que otras fueron eliminadas para facilitar la circulación en calles más estrechas.

La iniciativa apunta a ordenar el tránsito, reducir demoras y mejorar la regularidad del servicio en puntos críticos. De esta manera, se busca optimizar la circulación y ofrecer un traslado más eficiente para los usuarios.