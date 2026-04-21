Murió Luis Puenzo, el director del film "La historia oficial" que ganó el Oscar

El famoso cineasta argentino Luis Puenzo falleció este martes a los 80 años. Fue célebre por dirigir la película "La historia oficial", ganadora del premio Oscar a la mejor película extranjera en 1986.

La triste noticia la confirmó el entorno cercano del también guionista y productor nacido el 19 de febrero de 1946. Luego, Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina) difundió un comunicado donde lamentaron su fallecimiento y destacaron su trayectoria artística.

En los últimos años, el realizador se había mantenido alejado de la vida pública debido a problemas de salud. Fue titular del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) entre 2019 y abril de 2022.

Como se mencionó, Puenzo dirigió el histórico filme protagonizado por Norma Aleandro y Héctor Alterio que habla sobre los desaparecidos de la última dictadura militar, la apropiación de los niños nacidos en cautiverio en aquellos años y la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por recuperarlos.

La película obtuvo numerosos galardones internacionales, además del entregado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, tanto en Cannes como en el Globo de Oro. En la misma ceremonia de los Premios Oscar, Puenzo y Bortnik recibieron la nominación a Mejor Guion Original. Además, obtuvo el Premio Cóndor de Plata de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina.

La historia oficial, dirigida por Luis Puenzo, se estrenó el 3 de abril de 1985.

A lo largo de su extensa carrera, Luis Puenzo también realizó filmes emblemáticos como "La peste", "Wakolda" e "Infancias clandestinas".

Además, fue miembro fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina en 2004 e integró como vocal su primera comisión directiva.

En 1994 participó de la redacción de Ley de cine (Nº 24.377/94), que estableció la autarquía del INCAA y la forma de financiamiento, lo que dio un impulso a la producción de películas en nuestro país.

El comunicado de Argentores por la muerte de Luis Puenzo

"Con profundo pesar despedimos al destacado guionista, director, productor y socio de nuestra entidad Luis Puenzo, quien falleció hoy, en la ciudad de Buenos Aires, a los 80 años de edad", lamentaron desde Argentores y enviaron condolencias a sus familiares, amigos y colegas "en este difícil momento".

Luego, como se indicó, destacaron la figura del cineasta y recordaron: "Inició su carrera profesional en el ámbito de la publicidad durante la década de 1960. Fundó su propia productora, Luis Puenzo Cine, donde realizó cortometrajes y comerciales que le permitieron desarrollar su técnica narrativa antes de pasar a la pantalla grande".

Del mismo modo, indicaron que el debut como director y guionista de largometrajes se produjo en 1973 con "Luces de mis zapatos", una película infantil protagonizada por Norman Briski. Posteriormente, participó en la dirección del segmento "Cinco años de vida" dentro del film colectivo Las sorpresas (1975).

Respecto a su obra cumbre, señalaron: "El reconocimiento internacional llegó en 1985 con el estreno de La historia oficial, largometraje que dirigió y coescribió junto a la autora Aída Bortnik. La película abordó la temática de las apropiaciones de menores durante la última dictadura cívico-militar argentina".

Y tras "La historia oficial", Puenzo continuó su carrera con los siguientes títulos como director y guionista: "Gringo viejo (1989)", adaptación de la novela del escritor Carlos Fuentes, una producción internacional que contó con las actuaciones de Jane Fonda, Gregory Peck y Jimmy Smits, ambientada en los años de la Revolución Mexicana; "La peste" (1992), basada en la novela homónima de Albert Camus, donde Puenzo adaptó el guion y dirigió a un elenco encabezado por William Hurt, Robert Duvall y Raúl Juliá; y "La puta y la ballena" (2004), largometraje rodado entre Argentina y España, protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Aitana Sánchez-Gijón.