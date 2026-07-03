Murió Vanessa Rial, la abogada que había logrado una condena histórica contra su ex novio por violencia de género

La abogada platense Vanessa Rial, quien había sobrevivido a un estremecedor caso de violencia de género en 2013, murió a los 50 años, luego de permanecer varios días internada en un centro de salud privado por una neumonía bilateral.

La profesional, durante su internación, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que agravó su cuadro y terminó provocando su fallecimiento.

Todas las noticias de la pantalla de Crónica, EN VIVO

Rial permanecía en el establecimiento sanitario desde el 25 de junio último y su deceso se produjo el miércoles pasado, informó el portal 0021, de la capital provincial.

El caso que conmocionó al país

Rial conoció en julio de 2013 al afamado disc-jockey Jorge Martínez Poch, más conocido como "El Conde".

Lo que parecía el inicio de una relación sentimental derivó al poco tiempo en una pesadilla.

Jorge Martínez Poch.

Durante dos meses permaneció secuestrada en una casa de capital provincial, donde sufrió palizas, abusos sexuales, amenazas y torturas psicológicas.

Además, la víctima fue obligada a consumir alcohol y medicamentos que anulaban su voluntad, en tanto que el agresor le maquillaba las heridas para ocultar las marcas de la extrema violencia.

En septiembre del 2013, gracias a la preocupación de su padre por su desaparición y a las denuncias de vecinos que escucharon gritos en la casa del disc-jockey, Rial fue rescatada.

Fue liberada tras un allanamiento ordenado por la Justicia, en medio del cual además se detuvo Martínez Poch.

El 31 de agosto de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de La Plata condenó al disc-jockey a 37 años de prisión.