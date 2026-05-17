Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 25 y el sábado 30 de mayo

De acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Ciudad de Buenos Aires, la semana del lunes 25 al sábado 30, presentará con condiciones estables, temperaturas otoñales constantes y bajísima probabilidad de precipitaciones significativas.

Por su parte, en lo que respecto al AMBA, habría mañanas frías y neblina en los próximos días.

A continuación, el detalle de las condiciones del clima y la temperatura día por día: