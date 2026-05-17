Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 25 y el sábado 30 de mayo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reciente parte en el que informó las predicciones del clima para esta semana. Fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y todos los detalles.
De acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la Ciudad de Buenos Aires, la semana del lunes 25 al sábado 30, presentará con condiciones estables, temperaturas otoñales constantes y bajísima probabilidad de precipitaciones significativas.
Por su parte, en lo que respecto al AMBA, habría mañanas frías y neblina en los próximos días.
A continuación, el detalle de las condiciones del clima y la temperatura día por día:
Lunes 25: La jornada patria iniciará con cielo cloudy (nublado) durante el día, mejorando hacia la noche con cielo despejado (clear). La temperatura máxima alcanzará los 16°C, mientras que la mínima se posicionará en 9°C. Los vientos soplarán leves desde el noreste a 2 mph.
Martes 26: Se espera un día mayormente soleado (sunny) con un cielo que se tornará mayormente nublado hacia la noche. La temperatura máxima repetirá los 16°C y la mínima se mantendrá en 9°C. El viento rotará hacia el sudeste a una velocidad de 4 mph.
Miércoles 27: El cielo se presentará mayormente nublado (mostly cloudy) durante el día, abriéndose hacia la noche con nubosidad periódica. Se registrará un leve descenso térmico, con una temperatura máxima de 15°C y una mínima de 9°C, acompañadas por vientos del noreste a 8 mph.
Jueves 28: Una jornada marcada por la nubosidad constante, con cielo cubierto (cloudy) tanto de día como de noche. La temperatura máxima estipulada es de 15°C, con un leve ascenso en la mínima que llegará a los 11°C. Los vientos predominarán del este a 9 mph.
Viernes 29: Hacia el cierre de la semana laboral las condiciones mejoran con un día mayormente soleado (mostly sunny) y una noche parcialmente nublada. La máxima ascenderá a los 16°C y la mínima se ubicará en 12°C, con vientos del este a 6 mph.
Sábado 30: El fin de semana comenzará con un ambiente agradable, presentando un cielo parcialmente soleado (partly sunny) durante el día y despejado con nubes periódicas por la noche. La temperatura máxima tocará los 16°C y la mínima se sostendrá en 12°C, con vientos provenientes del sur a 5 mph.