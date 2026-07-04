Nueva alerta y preocupación por el frío extremo en gran parte del país

El territorio nacional atraviesa una semana con bajas temperaturas: es que rige una alerta naranja y amarilla que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró en zonas de Buenos Aires y Córdoba. Además, la advertencia responde a la presencia de una masa de aire polar que provocó registros mínimos que descendieron por debajo de cero en localidades del país.

La alerta naranja implica un riesgo alto para la salud, con impacto grave en grupos vulnerables como niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas. Estos niveles de temperaturas se traducen en la posibilidad de ser muy peligrosas, capaces de afectar la salud y el desarrollo de las actividades diarias.

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El pronóstico oficial para el viernes pasado indicó una temperatura mínima de -1°C en la ciudad de Buenos Aires y niveles de hasta -5°C en el conurbano. Las zonas que están bajo alerta naranja en Buenos Aires son: Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Necochea, Lobería, Tandil, Balcarce, Mar Chiquita, Ayacucho, Madariaga, Maipú, General Guido, Dolores, Pila, Castelli, Chascomús, Belgrano, Las Flores, General Paz, Monte, Lobos, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez, Navarro.

Por otro lado, el SMN publicó una alerta amarilla por frío extremo que abarca el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de: Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Santa Fe, parte de Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Chubut.

¿Qué es el SAT?

Por otra parte, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional es la herramienta responsable de informar en tiempo real sobre riesgos meteorológicos y anticipar fenómenos que puedan afectar la salud, movilidad y servicios esenciales.

La alerta naranja señala peligro alto para la población, mientras que la alerta amarilla advierte sobre posibles efectos moderados, principalmente en sectores vulnerables.

Pronóstico extendido para estos días en CABA (SMN).

El pronóstico extendido del SMN indica que el frío intenso persistirá en el centro y norte del país durante los próximos días, con posibilidad de que las alertas continúen activas por la permanencia de la ola polar.

Para el fin de semana, en el AMBA, se prevén condiciones de frío intenso y escasa probabilidad de precipitaciones. El sábado se espera una temperatura mínima de 0°C y una máxima de 11°C, con cielos parcialmente nublados y vientos leves. El domingo se anticipa un aumento de la nubosidad, con mínimas de 7°C y máximas de 12°C, y una probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70% durante la tarde y noche.

A partir del lunes, las temperaturas tendrán un leve ascenso. Se pronostica una mínima de 6°C y una máxima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Entre el martes y jueves, las máximas oscilarán entre 16°C y 17°C, con mínimas que se mantendrán entre 6°C y 7°C, bajo condiciones de cielo mayormente nublado y vientos suaves.

Recomendaciones a tener en cuenta

Durante estos días, la ola de frío también dejó postales inusuales en distintos puntos del país y frente a estas condiciones, las autoridades recomiendan: