Paro de colectivos en el AMBA: qué líneas funcionan y cuáles tienen servicio reducido

En medio de la tensión que atraviesa el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), varias líneas de colectivos funcionan con servicio reducido, mientras que solo un grupo mantiene la actividad normal durante la jornada.

Según informaron empresas del sector, las líneas que operan en la Ciudad de Buenos Aires 64, 65 y 151 no se adhirieron a la medida de fuerza y garantizan el servicio habitual.

El resto de las líneas, tanto de jurisdicción nacional como provincial, circulan con un esquema reducido, lo que genera demoras y complicaciones en distintos puntos del Conurbano.

Entre las líneas afectadas se encuentran decenas de recorridos clave como la 2, 8, 10, 17, 21, 28, 34, 45, 60, 93, 100, 129, 152, 168, 178, 194 y 203, entre muchas otras, además de servicios provinciales y comunales en distintas localidades.

La medida impacta de lleno en los usuarios, especialmente en horarios pico, donde la menor frecuencia complica la movilidad diaria.

El conflicto tiene como eje el reclamo de las empresas por retrasos en los pagos y por el esquema de financiamiento del sistema, que consideran insuficiente para cubrir costos operativos y salarios.