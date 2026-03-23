Pensionados ANSES: ¿Por qué abril será un mes clave y cuánto cobran los primeros en el calendario?

Junto a los jubilados que perciben la mínima, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) serán los encargados de inaugurar el calendario de pagos de abril.

Con el ajuste del 2,9% por movilidad, los valores base se actualizan, pero la cifra que realmente importa es el total de bolsillo que incluye el bono de refuerzo. Conocé las escalas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Las escalas de las pensiones de la ANSES en abril de 2026





PNC por Invalidez y Vejez : el haber sube a $266.223,52. Sumando el bono de $70.000, el total a cobrar es de $336.223,52 .

PUAM : el monto base asciende a $304.255,44. Con el refuerzo, el total alcanza los $374.255,44 .

PNC para Madres de 7 Hijos: al igualar la jubilación mínima, percibirán un total de $450.319,31 (incluyendo bono).



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Para evitar confusiones, la ANSES ya tiene listo el cronograma de abril para las PNC: