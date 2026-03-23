Pensionados ANSES: ¿Por qué abril será un mes clave y cuánto cobran los primeros en el calendario?
Con aumento confirmado, los titulares de las PNC y la PUAM abrirán el cronograma de pagos de abril. Enterate de los detalles.
Junto a los jubilados que perciben la mínima, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) serán los encargados de inaugurar el calendario de pagos de abril.
Con el ajuste del 2,9% por movilidad, los valores base se actualizan, pero la cifra que realmente importa es el total de bolsillo que incluye el bono de refuerzo. Conocé las escalas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Las escalas de las pensiones de la ANSES en abril de 2026
PNC por Invalidez y Vejez: el haber sube a $266.223,52. Sumando el bono de $70.000, el total a cobrar es de $336.223,52.
PUAM: el monto base asciende a $304.255,44. Con el refuerzo, el total alcanza los $374.255,44.
PNC para Madres de 7 Hijos: al igualar la jubilación mínima, percibirán un total de $450.319,31 (incluyendo bono).
Calendario de pagos: agendá tu fecha de abril
Para evitar confusiones, la ANSES ya tiene listo el cronograma de abril para las PNC:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.
DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.
DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.
DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.