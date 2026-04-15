Plazo fijo "actualizado": cuánto hay que invertir para ganar $800.000 en 30 días

El plazo fijo tradicional resiste el paso del tiempo en la Argentina. En un contexto de volatilidad económica y búsqueda constante de refugio para los pesos, esta herramienta vuelve a posicionarse entre las más elegidas por su previsibilidad y simpleza operativa.

Bajo la órbita del Banco Central de la República Argentina, las tasas de interés experimentaron un leve ajuste reciente. La dispersión entre bancos se ubica hoy en torno al 5%, con rendimientos mensuales que oscilan entre el 1,3% y el 1,79%, dependiendo de la entidad y el monto invertido.

Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $800.000

Según el simulador del Banco Nación, que se puede analizar mediante su página web, se necesita un capital cercano a los $50 millones para obtener una ganancia de $800.000 por mes.

En términos concretos, una inversión de $48.750.000 permite obtener $801.369,86 en un mes, considerando una Tasa Nominal Anual (TNA) del 20%.

Este rendimiento aplica para depósitos superiores a los $10 millones, mientras que montos menores acceden a una tasa levemente inferior del 19%.

La rentabilidad del plazo fijo.

Las tasas banco por banco: quién paga más al miércoles 15 de abril





Banco Macro: 21,5%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

BBVA Argentina: 20,5%.

ICBC Argentina: 19,75%.

Banco Credicoop: 19,5%.

Banco Ciudad: 19%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Galicia: 18,25%.

Banco Santander Argentina: 16,5%.





Claves antes de invertir en un plazo fijo









El funcionamiento del plazo fijo es tan simple como rígido: el dinero queda inmovilizado hasta el vencimiento. No hay margen para retiros anticipados sin resignar rendimiento, lo que obliga a planificar con cuidado.