Plazo fijo con nuevas tasas: cuánto hay que invertir para ganar $900.000 a 30 días

Las inversiones en plazo fijo se mantienen como una de las alternativas más seguras para los pequeños ahorristas. A pesar de las fluctuaciones, permiten resguardar el poder adquisitivo sin asumir riesgos de mercado.

En la actualidad, la Tasa Nominal Anual (TNA) se ubica entre el 15% y el 21,5%. Esta diferencia depende exclusivamente de la entidad bancaria elegida para realizar la operación.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) permite que cada banco fije su propia tasa. Esto garantiza hoy una ganancia de entre 1,25% y 1,79% cada 30 días.

Este esquema obliga a los usuarios a comparar el rendimiento antes de colocar el dinero. La competencia entre bancos privados y públicos generó una dispersión de tasas significativa en el último mes.

Cuánto invertir para ganar $900.000

Para obtener una ganancia de $900.000 en un mes, es necesario contar con un capital inicial que supere los 50 millones de pesos, según el simulador del Banco Nación.

Tomando dicha entidad como referencia, una inversión de $52.200.000 genera un interés exacto de $900.986,30. Esto sucede porque, al superar los 50 millones, la tasa asciende al 21%.

El rendimiento del dinero varía según el volumen de la operación. En las colocaciones online, los bancos suelen segmentar los beneficios por escalas de capital.

Para inversiones menores a 10 millones de pesos, la tasa promedio es del 19%. Entre 10 y 50 millones sube al 19,5%, mientras que el tope del 21% se reserva para grandes ahorristas.

Cómo constituir un plazo fijo

El proceso se realiza de forma digital a través del Homebanking. Solo es necesario ingresar a la sección "Inversiones" y seleccionar la opción "Nuevo Plazo Fijo".

Una vez allí, se debe indicar el monto y el tiempo (mínimo 30 días). Tras confirmar la operación, el capital y los intereses se acreditan automáticamente al vencimiento en la cuenta de origen.

Las tasas de interés actuales que ofrece cada banco