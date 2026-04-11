Plazo fijo con nuevas tasas: cuánto invertir para ganar $420.000 en 30 días, fácil y sin riesgos

Avanzan los días de abril y muchos ya miran opciones para hacer rendir la plata que les queda y sumar un "extra" para los próximos gastos. En ese contexto, el plazo fijo se vuelve una alternativa que puede dejar una ganancia de $420.000 en 30 días si se realiza la inversión adecuada.

Esta herramienta financiera está regulada por el Banco Central (BCRA) y se caracteriza por su simpleza: desde el home banking, el usuario solo debe elegir el monto a invertir y el tiempo de depóstio. Al vencimiento, recibe el capital junto con los intereses generados.

Es importante tener en cuenta que cada banco fija su propia Tasa Nominal Anual (TNA), que en los últimos días fue ajustada. Por eso, hoy los rendimientos de un plazo fijo pueden variar respecto a los que se obtenían semanas atrás.

Otro punto a tener en cuenta son los canales, ya que no es lo mismo hacerlo online que en una sucursal. A continuación, todo lo que tenés que saber antes de invertir y cuánto necesitás para alcanzar la ganancia mencionada.

Plazo fijo: el depósito necesario para ganar $420.000 "extra" en un mes





El Banco Nación (BNA) volvió a mover su tasa tras varias bajas consecutivas y ahora la ajustó nuevamente. Actualmente, ofrece una TNA del 19%, lo que equivale a un rendimiento cercano al 1,58% mensual.

Con ese nivel de tasa, alcanzar una ganancia de $420.000 en un plazo de 30 días exige un capital elevado: $25.550.000, según los cálculos del simulador oficial.

La inversión necesaria para ganar $420.000 mediante un plazo fijo en 30 días (Captura Banco Nación).

Como se explicó, el rendimiento no es igual en todos los casos y depende del canal elegido. En el BNA, la tasa mencionada aplica para operaciones digitales, mientras que en ventanilla suele ubicarse un poco por debajo.

Para depósitos de mayor volumen, algunas entidades pueden mejorar las condiciones y ofrecer tasas levemente superiores. En este caso puntual, el rendimiento puede subir hasta una TNA del 20% debido al monto invertido.

Paso a paso, así podés realizar un plazo fijo





Constituir un plazo fijo es una operación sencilla que se puede resolver en pocos minutos desde el home banking o la app del banco, sin necesidad de acercarse a una sucursal.

Ingresá a tu cuenta con usuario y contraseña desde la app o la web del banco. Buscá la sección de inversiones y seleccioná la opción correspondiente. Definí cuánto dinero querés destinar y el plazo, que puede ser de 30, 60 o 90 días. El sistema te mostrará en el momento los intereses estimados y la fecha de cobro. Elegí la cuenta desde la que se debitarán los fondos. Indicá si querés renovar al vencimiento o acreditar el dinero disponible. Confirmá la operación y guardá el comprobante.

El proceso es intuitivo, por lo que no requiere conocimientos previos ni trámites adicionales.

Plazo fijo: las tasas de interés de los bancos más importantes esta semana





En los últimos días se registraron cambios en los rendimientos que ofrecen distintas entidades. Según la tabla comparativa de Tasas Nominales Anuales del Banco Central para colocaciones online, varios bancos actualizaron sus porcentajes.

Así quedan las tasas en los bancos con mayor volumen de depósitos:

Banco Macro: 24%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 23%.

ICBC Argentina: 21%.

Banco Credicoop: 21%.

BBVA Argentina: 20,5%.

Banco Ciudad de Buenos Aires: 20%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Galicia: 18,25%.

Santander Argentina: 18%.