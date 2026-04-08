Plazo fijo: cuánta plata tenés que poner para ganar $200.000 por mes

El plazo fijo tradicional se mantiene como el refugio preferido de los pequeños ahorristas en Argentina. En un escenario de cambios constantes, la previsibilidad de saber cuánto vas a cobrar el mes que viene sigue siendo el principal atractivo frente a otras inversiones más volátiles.

Desde que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) quitó el piso mínimo de las tasas, cada entidad financiera define cuánto paga por los depósitos, generando una brecha importante entre los bancos más conocidos.

Para quienes buscan un "sueldo extra" o simplemente cubrir gastos fijos sin tocar sus ahorros, la pregunta es siempre la misma: ¿Cuánto hay que depositar para retirar una suma redonda a los 30 días?

La inversión para quedarse con $200.000

Según el simulador oficial del Banco Nación, para cobrar $200.000 de intereses en un mes, hoy es necesario invertir un capital total de $11.100.000.

El plazo fijo cambió las tasas de interés.

Este cálculo contempla una Tasa Nominal Anual (TNA) del 22%, que es la que se aplica actualmente para grandes ahorristas (inversiones de más de 10 millones). Si el monto a depositar es menor a esa cifra, la tasa baja al 21% y la ganancia final será levemente inferior.

El ranking de tasas: ¿Qué banco paga más?

A este miércoles 8 de abril, la diferencia entre bancos llega a ser de casi 5 puntos. Estos son los rendimientos vigentes:

Banco Macro: 24%

Banco Provincia: 23%

Banco ICBC: 22,5%

BBVA: 22%

Banco Nación / Credicoop: 21%

Santander / Ciudad: 20%

Banco Galicia: 19,5%

Claves para no perder plata

Un dato fundamental: la brecha entre las operaciones presenciales y las electrónicas es de un 0,5%. Si vas a la sucursal, el banco te paga menos. La ganancia máxima siempre se obtiene operando por Home Banking o la App móvil.

Recordá que el dinero queda inmovilizado por el plazo que elijas (mínimo 30 días). No podés retirarlo antes bajo ninguna circunstancia, por lo que se recomienda no utilizar fondos que necesites para urgencias o gastos inmediatos del mes.