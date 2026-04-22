Plazo fijo seguro: cuánto hay que invertir para ganar $180.000 en pocos pasos

El plazo fijo tradicional es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas argentinos porque destaca por su previsibilidad y sencillez para operar, lo que permite obtener una ganancia extra todos los meses.

En las últimas semanas hubo variaciones en las tasas de interés que la posicionaron entre un 15% y un 21,5%, lo que asegura una rentabilidad que ronda entre un 1,25% y un 1,79%.

Este tipo de operaciones, dependientes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), ofrecen una Tasa Nominal Anual (TNA) diferente en cada caso desde que se quitó el piso mínimo para el plazo fijo, por lo que cada inversor deberá analizar cuál es la opción más conveniente para ganar más dinero.

Cuánto dinero hay que invertir en un plazo fijo para ganar $180.000

Los ahorristas que deseen obtener una ganancia de $180.000 en un plazo fijo deberán contar con un capital inicial que supere los $11 millones y les asegure una TNA cercana al 19%.

A modo de ejemplo, el simulador del Banco de la Nación Argentina establece que quienes inviertan $11.250.000 podrán acceder a $180.308,22 en concepto de intereses cuando se cumpla el plazo establecido.

El plazo fijo sigue siendo una opción muy elegida por los ahorristas.

En este caso, la TNA que ofrece para las inversiones en línea es del 19,5%, mientras que para las que se realizan de forma presencial es de 19%. Sin embargo, en operaciones menores a $10 millones, la TNA electrónica también se ubica en torno al 19%.

Qué se debe tener en cuenta al hacer un plazo fijo

Quienes estén interesados en invertir deben considerar que el dinero no se podrá retirar de forma anticipada ni parcial, por lo que se recomienda no utilizar fondos que puedan necesitarse a corto o mediano plazo.

Cualquier persona con acceso a home banking y dinero en cuenta puede comenzar con este tipo de operación, sin necesidad de tener experiencia previa en finanzas y con la ventaja de conocer de antemano la ganancia estimada.

Plazo fijo: cuáles son los bancos que más pagan al 22 de abril

Banco Macro: 21,5%.

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%.

BBVA Argentina: 20,5%.

ICBC Argentina: 19,75%.

Banco de la Nación Argentina: 19%.

Banco Ciudad: 19%.

Banco Credicoop: 18,5%.

Banco Santander Argentina: 15%.

La diferencia entre las tasas más altas y las más bajas alcanza actualmente los 6,5 puntos porcentuales, por lo que comparar opciones antes de invertir puede marcar una diferencia significativa en la ganancia final.