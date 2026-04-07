Plazo fijo tentador: ¿Cuánto hay que invertir para ganar $235.000 en 30 días?

En un contexto donde cada peso cuenta, cada vez más argentinos buscan alternativas simples para hacer rendir sus ahorros. En ese escenario, el plazo fijo se mantiene como una opción atractiva, especialmente para quienes quieren alcanzar una ganancia cercana a los $235.000 en apenas 30 días.

Este método está disponible en la mayoría de las entidades bancarias y es una forma sencilla de hacer valer los ahorros. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) regula su funcionamiento, lo que lo vuelve una inversión segura y clara.

¿Cuánto hay que invertir en plazo fijo para ganar $235.000?

Las tasas que ofrecen los principales bancos del país para los plazos fijos se mantienen en niveles similares. En ese marco, el Banco Nación ajustó recientemente su rendimiento y actualmente ofrece una Tasa Nominal Anual (TNA) del 23%, una referencia clave para quienes evalúan este tipo de inversión.

Con ese porcentaje, el rendimiento mensual estimado ronda el 1,91%. Bajo ese escenario, para alcanzar una ganancia cercana a los $235.000 en 30 días se necesita una inversión aproximada de $12.500.000, de acuerdo con los cálculos del simulador oficial.

¿Cuánto hay que invertir en plazo fijo para ganar $235.000?

Es clave tener en cuenta que el rendimiento puede variar según cómo se realice la inversión. En el caso del Banco Nación, la tasa del 23% se aplica a los plazos fijos hechos de manera online, mientras que si se gestionan de forma presencial en una sucursal, el porcentaje suele ser un poco más bajo.

¿Cuánto hay que invertir con otros bancos para ganar $235.000 en plazo fijo?

Banco Santander Argentina - 20% $14.100.000

Banco Galicia - 20% $14.100.000

Banco Provincia - 23% $12.500.000

BBVA Argentina - 22% $13.450.000

Banco Macro - 24% $11.750.000

Banco Credicoop - 21% $13.400.000

ICBC Argentina - 22,5% $13.000.000

Banco Ciudad - 20% $14.100.000

Otros bancos (mejores tasas, menor inversión necesaria):