Postergan para abril el inicio del juicio por la muerte de Diego Maradona

La resolución judicial llegó a escasos días del comienzo previsto. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro determinó que el juicio para esclarecer las responsabilidades en el fallecimiento de Diego Armando Maradona iniciará finalmente el próximo 14 de abril.

De esta manera, el banquillo de los acusados, donde figuran entre otros Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, deberá esperar un mes más para el veredicto.

Originalmente, el proceso tenía fecha de largada para el 17 de marzo.

Sin embargo, la justicia notificó que el cronograma sufrió modificaciones: ahora se desarrollarán dos audiencias semanales en lugar de las tres que se pactaron en un principio.

Este cambio responde a una poda significativa en la nómina de declarantes, lo que permite a los abogados de las partes reajustar su estrategia ante el nuevo esquema de pruebas testimoniales.

Los argumentos del Tribunal

La medida no fue unánime. Los jueces Alberto Gaig y Alberto Ortolani respaldaron la postergación, mientras que el magistrado Pablo Rolón votó en contra de dilatar el inicio del debate. Según explicaron desde el tribunal, la reducción de testigos vaticina un juicio más corto de lo imaginado.

En el escrito oficial que lleva su firma, el presidente del cuerpo, Alberto Gaig, justificó la decisión: "Estimo oportuno agregar, que este Tribunal y desde el inicio de su intervención, ha sostenido una posición firme en orden a impulsar el proceso con la mayor celeridad posible y garantizar la pronta realización del juicio oral, en consonancia con los principios de concentración, continuidad y plazo razonable que informan el proceso penal. No obstante, cuando las circunstancias del proceso así lo aconsejan, ello no impide, al Tribunal que en el ejercicio razonable de las facultades de dirección que le competen, adopte decisiones de reprogramación como la aquí dispuesta que, lejos de implicar una dilación indebida o contradecir los principios de economía y celeridad, procuran asegurar un desarrollo más ordenado, previsible y eficiente del juicio oral, preservando el plazo razonable y demás garantías propias del debate, máxime cuando particularmente, las partes intervinientes han coincidido en la necesidad de adecuar el cronograma inicialmente previsto".

Este nuevo aplazamiento ocurre tras la reciente controversia generada por el documental sobre la ex jueza Julieta Makintach, sumando un nuevo capítulo de espera en una de las causas más mediáticas de la historia judicial argentina.