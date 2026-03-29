Pronóstico de la semana: ¿cómo estará el tiempo entre el lunes 30 de marzo y el sábado 4 de abril?

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.



Pronóstico semanal

Lunes 30

Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 27°

Mañana: chaparrones

Mediodía: tormentas aisladas

Tarde: chaparrones

Noche: cielo parcialmente nublado

Martes 31

Temperaturas: Mínima de 22° y máxima de 29°

Mañana: cielo parcialmente nublado

Mediodía, tarde y noche: cielo algo nublado

Miércoles 1

Temperaturas: Mínima de 22° y máxima de 30°

Mañana y mediodía: cielo parcialmente nublado

Tarde y noche: cielo mayormente nublado

Jueves 2

Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 29°

Mañana y mediodía: chaparrones

Tarde y noche: cielo mayormente nublado

Viernes 3

Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 29°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado

Sábado 4

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 26°

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado