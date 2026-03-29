Pronóstico de la semana: ¿cómo estará el tiempo entre el lunes 30 de marzo y el sábado 4 de abril?
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana marcada por el ingreso de un frente frío y nubosidad variable en la región central del país. Tras un cierre de mes con temperaturas moderadas, los primeros días de abril traerán un descenso térmico consolidando el clima otoñal.
Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).
Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.
Pronóstico semanal
Lunes 30
Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 27°
Mañana: chaparrones
Mediodía: tormentas aisladas
Tarde: chaparrones
Noche: cielo parcialmente nublado
Martes 31
Temperaturas: Mínima de 22° y máxima de 29°
Mañana: cielo parcialmente nublado
Mediodía, tarde y noche: cielo algo nublado
Miércoles 1
Temperaturas: Mínima de 22° y máxima de 30°
Mañana y mediodía: cielo parcialmente nublado
Tarde y noche: cielo mayormente nublado
Jueves 2
Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 29°
Mañana y mediodía: chaparrones
Tarde y noche: cielo mayormente nublado
Viernes 3
Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 29°
Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado
Sábado 4
Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 26°
Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado