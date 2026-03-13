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Viernes, 13 de marzo de 2026

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Pronóstico del fin de semana: así estará el tiempo este sábado y domingo

El pronóstico del tiempo para este fin de semana y como estará la temperatura.

mperalta

 El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que para el sábado, después de este cálido viernes, se espera que las temperaturas se mantenga mañana aumentando el domingo.

Según detalló en su reciente reporte el SMN, durante la mañana y el mediodía, habrá cielo parcialmente nublado. Ya por la tarde y la noche se presentará mayormente nublado.

En tanto, se esperan temperaturas de entre 20 y 28 grados.

Mientras que el domingo se prevee que por la mañana este algo nublado. Mientras que al mediodía, a la tarde y a la noche, el cielo estaría parcialmente nublado, junto a marcas térmicas de entre 21 y 32 grados.

Pronóstico del fin de semana: así estará el tiempo este sábado y domingo.
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