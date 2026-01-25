Pronóstico semanal: alerta por ciclogénesis, lluvias intensas y ráfagas de viento en el AMBA desde este lunes

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día.



La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA enfrentan desde este domingo un cambio de tiempo marcado por la nubosidad variable y temperaturas otoñales, como preludio a un fenómeno de ciclogénesis que provocará lluvias y ráfagas de hasta 59 km/h durante el inicio de la semana.



Según el SMN, el sistema de baja presión comenzará a profundizarse entre el lunes 6 y el martes 7, afectando principalmente al litoral y al norte de la provincia de Buenos Aires.

Pronóstico extendido y días críticos

Para este domingo, las condiciones en la región metropolitana se mantienen estables con máximas de 22°C, pero la inestabilidad ganará terreno a partir de mañana.

El organismo oficial prevé que el lunes por la tarde-noche comiencen las lluvias dispersas, acompañadas por un aumento del viento del sector este.

El martes se perfila como la jornada más compleja de la semana. El SMN advierte que la probabilidad de precipitaciones alcanzará el 70% durante la noche, con ráfagas que podrían generar complicaciones en la circulación urbana.

A partir del miércoles, la nubosidad comenzará a retroceder, dando paso a un jueves y viernes con condiciones más estables y tardes templadas.

Alertas naranja y amarilla en el interior

Mientras el AMBA espera la llegada del frente, otras nueve provincias ya se encuentran bajo alerta. Las zonas del centro de Santa Fe y Entre Ríos permanecen bajo alerta naranja, lo que implica fenómenos "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Por su parte, rigen alertas amarillas para el oeste de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Chaco y el este de Salta.

Estos avisos refieren a "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", según detalló el informe oficial del organismo técnico.

Recomendaciones ante el temporal

Frente al avance de la ciclogénesis, las autoridades meteorológicas difundieron una serie de consejos para los habitantes de las zonas afectadas.

Se recomienda retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento, asegurar puertas y ventanas, y evitar circular por calles anegadas.

Además, el SMN enfatizó la importancia de mantener la calma y seguir las instrucciones locales: "Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación". El fenómeno, que marcará el pulso climático del comienzo de abril, tenderá a disiparse hacia el próximo fin de semana, cuando se espera un repunte térmico con máximas de 23°C y cielo soleado.

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires

Pronóstico semanal

Lunes 6

Temperaturas: Mínima de 17° y máxima de 20°.

Mañana: cielo parcialmente nublado

Mediodía y tarde: lluvias

Noche: lluvias fuertes

Martes 7

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 21°.

Mañana: lluvias fuertes

Mediodía, tarde y noche: lluvias

Miércoles 8

Temperaturas: Mínima de 15° y máxima de 21°.

La jornada transcurrirá con cielo mayormente nublado.

Jueves 9

Temperaturas: Mínima de 14° y máxima de 22°.

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo mayormente nublado.

Viernes 10

Temperaturas: Mínima de 17° y máxima de 22°.

Estado de la jornada: Cielo parcialmente nublado.

Sábado 11