Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 23 y el sábado 28 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reciente parte en el que informó las predicciones del clima para esta semana. Fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y todos los detalles.
Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).
Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.
Pronóstico semanal
Lunes 23
Temperaturas: Mínima de 17° y máxima de 22°.
Mañana: cielo parcialmente nublado
Mediodía: lluvias aisladas.
Tarde: chaparrones
Noche: mayormente nublado.
Martes 24
Temperaturas: Mínima de 12° y máxima de 23°.
La jornada transcurrirá con cielo despejado.
Miércoles 25
Temperaturas: Mínima de 15° y máxima de 25°.
La jornada transcurrirá con cielo despejado.
Jueves 26
Temperaturas: Mínima de 16° y máxima de 26°.
Mañana y mediodía: cielo despejado
Tarde y noche: cielo parcialmente nublado.
Viernes 27
Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 24°.
Estado de la jornada: Cielo mayormente nublado.
Sábado 28
Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 25°.
Mañana y mediodía: Cielo parcialmente nublado.
Tarde y noche: cielo mayormente nublado.