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Domingo, 22 de marzo de 2026

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Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 23 y el sábado 28 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reciente parte en el que informó las predicciones del clima para esta semana. Fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y todos los detalles.

mperalta

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.

Pronóstico semanal

Lunes 23

  • Temperaturas: Mínima de 17° y máxima de 22°.

  • Mañana: cielo parcialmente nublado

  • Mediodía: lluvias aisladas.

  • Tarde: chaparrones

  • Noche: mayormente nublado.

Martes 24

  • Temperaturas: Mínima de 12° y máxima de 23°.

  • La jornada transcurrirá con cielo despejado.

Miércoles 25

  • Temperaturas: Mínima de 15° y máxima de 25°.

  • La jornada transcurrirá con cielo despejado.

Jueves 26

  • Temperaturas: Mínima de 16° y máxima de 26°.

  • Mañana y mediodía: cielo despejado

  • Tarde y noche: cielo parcialmente nublado.

Viernes 27

  • Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 24°.

  • Estado de la jornada: Cielo mayormente nublado.

Sábado 28

  • Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 25°.

  • Mañana y mediodía: Cielo parcialmente nublado.

  • Tarde y noche: cielo mayormente nublado.

Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 23 y el sábado 28 de marzo
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