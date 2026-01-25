Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 23 y el sábado 28 de marzo

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.



Pronóstico semanal

Lunes 23

Temperaturas: Mínima de 17° y máxima de 22°.

Mañana: cielo parcialmente nublado

Mediodía: lluvias aisladas.

Tarde: chaparrones

Noche: mayormente nublado.

Martes 24

Temperaturas: Mínima de 12° y máxima de 23°.

La jornada transcurrirá con cielo despejado.

Miércoles 25

Temperaturas: Mínima de 15° y máxima de 25°.

La jornada transcurrirá con cielo despejado.

Jueves 26

Temperaturas: Mínima de 16° y máxima de 26°.

Mañana y mediodía: cielo despejado

Tarde y noche: cielo parcialmente nublado.

Viernes 27

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 24°.

Estado de la jornada: Cielo mayormente nublado.

Sábado 28

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 25°.

Mañana y mediodía: Cielo parcialmente nublado.

Tarde y noche: cielo mayormente nublado.