Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 9 y el sábado 14 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reciente parte en el que informó las predicciones del clima para esta semana. Fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y todos los detalles.
Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).
Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.
Pronóstico semanal
Lunes 9
Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 25°.
Mañana y mediodía: cielo parcialmente nublado.
Tarde y noche: mayormente y parcialmente nublado.
Martes 10 Mínima de 18° y máxima de 25°
Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 25°.
Mañana: parcialmente nublado
Mediodía: cielo algo nublado.
Tarde: parcialmente nublado
Noche: mayormente nublado.
Miércoles 11
Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 26°.
Mañana y mediodía: parcialmente nublado
Tarde y noche: mayormente nublado.
Jueves 12
Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 27°.
Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado.
Viernes 13
Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 28°.
Estado de la jornada: Cielo parcialmente nublado.
Sábado 14
Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 27°.
Mañana y mediodía: cielo mayormente nublado.
Tarde y noche: Cielo parcialmente nublado.