Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 9 y el sábado 14 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un reciente parte en el que informó las predicciones del clima para esta semana. Fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y todos los detalles.

mperalta

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.

Pronóstico semanal

Lunes 9

  • Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 25°.

  • Mañana y mediodía: cielo parcialmente nublado.

  • Tarde y noche: mayormente y parcialmente nublado.

Martes 10 Mínima de 18° y máxima de 25°

  • Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 25°.

  • Mañana: parcialmente nublado

  • Mediodía: cielo algo nublado.

  • Tarde: parcialmente nublado

  • Noche: mayormente nublado.

Miércoles 11

  • Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 26°.

  • Mañana y mediodía: parcialmente nublado

  • Tarde y noche: mayormente nublado.

Jueves 12

  • Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 27°.

  • Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado.

Viernes 13

  • Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 28°.

  • Estado de la jornada: Cielo parcialmente nublado.

Sábado 14

  • Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 27°.

  • Mañana y mediodía: cielo mayormente nublado.

  • Tarde y noche: Cielo parcialmente nublado.

