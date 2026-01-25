Pronóstico semanal: así estará el tiempo entre el lunes 9 y el sábado 14 de marzo.

Este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el correspondiente parte y en su sitio oficial compartió información sobre los fenómenos naturales, temperaturas mínimas, máximas y detalles para cada día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.AB.A).

Detalles del reporte del SMN: cuándo llueve y cómo sigue el tiempo en Buenos Aires.



Pronóstico semanal

Lunes 9

Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 25°.

Mañana y mediodía: cielo parcialmente nublado.

Tarde y noche: mayormente y parcialmente nublado.

Temperaturas: Mínima de 18° y máxima de 25°.

Mañana: parcialmente nublado

Mediodía: cielo algo nublado.

Tarde: parcialmente nublado

Noche: mayormente nublado.

Miércoles 11

Temperaturas: Mínima de 19° y máxima de 26°.

Mañana y m ediodía: parcialmente nublado

Tarde y noche: mayormente nublado.

Jueves 12

Temperaturas: Mínima de 20° y máxima de 27°.

Mañana, mediodía, tarde y noche: cielo parcialmente nublado.

Viernes 13

Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 28°.

Estado de la jornada: Cielo parcialmente nublado.

Sábado 14

Temperaturas: Mínima de 21° y máxima de 27°.

Mañana y mediodía: cielo mayormente nublado.

Tarde y noche: Cielo parcialmente nublado.