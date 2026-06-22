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Lunes, 22 de junio de 2026

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Repatriaron los restos de Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro

Los familiares de Gaspi y Oliver Tree, víctimas del choque de helicópteros, lograron el traslado de los cuerpos a la Argentina y Estados Unidos a una semana del fatal accidente.

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Los restos del youtuber argentino Gaspi y del cantante estadounidense Oliver Tree fueron repatriados a sus respectivos países de origen tras el trágico accidente aéreo en Río de Janeiro ocurrido hace una semana. 

El choque de helicópteros, que conmocionó al entorno digital, se cobró la vida de seis personas en total.

El creador de contenido local se encontraba en Brasil junto a su amigo, el director de cine Lucas Vignale, quien también falleció en el siniestro. Ambos planificaban continuar su viaje hacia el Mundial 2026 en Estados Unidos antes de que se desatara la tragedia.

El último adiós a Oliver Tree en California

A través de los canales oficiales del músico, la familia de Oliver Tree Nickell confirmó que el cuerpo del artista ya regresó a su estado natal.

En un comunicado compartido en Instagram, sus allegados expresaron su profundo agradecimiento por los homenajes recibidos globalmente.

"Oliver ya está de vuelta en California, donde finalmente puede descansar", detallaron en la publicación. Además, anunciaron que el legado del intérprete perdurará a través del próximo lanzamiento de una fundación artística que él mismo diseñó en su testamento.

Repatriaron los restos de Gaspi tras la tragedia en Río de Janeiro

Conmoción en la comunidad digital argentina

La repatriación de Gaspi y Vignale marca un doloroso cierre para sus seguidores en las plataformas virtuales. Fuentes cercanas confirmaron que las gestiones diplomáticas permitieron acelerar los traslados en medio del dolor de la comunidad de streaming hispana.

Las autoridades de Brasil continúan con las investigaciones pertinentes para determinar cuáles fueron las causas exactas que provocaron la colisión de las aeronaves.

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