Sumaron otro feriado y provoca una semana laboral muy corta: ¿Cuándo es?
Un importante sector de la provincia de Buenos Aires contará con un feriado local que permitirá el primer fin de semana largo del mes. Conocé los detalles.
Con el comienzo de julio, millones de argentinos ya revisan el calendario para planificar el próximo feriado y analizar la posibilidad de un fin de semana largo que permita hacer una escapada turística o, al menos, desconectarse de la rutina.
A nivel nacional, la espera terminará pronto: el próximo jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia. Para incentivar el turismo, el Gobierno nacional decretó el viernes 10 como día no laborable, lo que dará lugar a un fin de semana de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12). Sin embargo, un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires sumará un día más de descanso.
Cuándo será el próximo feriado
Los habitantes del partido bonaerense de Campana contarán con un asueto administrativo el próximo lunes 6 de julio, debido a una festividad local.
Ese día se conmemora un nuevo aniversario de la creación del partido en 1885, un par de años después de la fundación de la ciudad homónima que funciona como cabecera del distrito. De esta manera, la localidad celebrará sus 141 años de historia.
La jornada de descanso afectará principalmente a los empleados de la administración pública municipal, al sector educativo oficial y a los trabajadores bancarios de las localidades que integran el partido.
Para los vecinos de Campana, el beneficio será doble: al sumarse el asueto local con el fin de semana largo nacional, tendrán una semana laboral de solo dos días.
Cuáles son los feriados que restan en 2026
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable desde el 20/11).
- Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.