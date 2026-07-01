Sumaron otro feriado y provoca una semana laboral muy corta: ¿Cuándo es?

Con el comienzo de julio, millones de argentinos ya revisan el calendario para planificar el próximo feriado y analizar la posibilidad de un fin de semana largo que permita hacer una escapada turística o, al menos, desconectarse de la rutina.

A nivel nacional, la espera terminará pronto: el próximo jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia. Para incentivar el turismo, el Gobierno nacional decretó el viernes 10 como día no laborable, lo que dará lugar a un fin de semana de cuatro días (del jueves 9 al domingo 12). Sin embargo, un grupo de ciudadanos de la provincia de Buenos Aires sumará un día más de descanso.

Cuándo será el próximo feriado

Los habitantes del partido bonaerense de Campana contarán con un asueto administrativo el próximo lunes 6 de julio, debido a una festividad local.

Ese día se conmemora un nuevo aniversario de la creación del partido en 1885, un par de años después de la fundación de la ciudad homónima que funciona como cabecera del distrito. De esta manera, la localidad celebrará sus 141 años de historia.

Anunciaron un sorpresivo feriado que provoca una semana laboral muy corta.

La jornada de descanso afectará principalmente a los empleados de la administración pública municipal, al sector educativo oficial y a los trabajadores bancarios de las localidades que integran el partido.

Para los vecinos de Campana, el beneficio será doble: al sumarse el asueto local con el fin de semana largo nacional, tendrán una semana laboral de solo dos días.

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