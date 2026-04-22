Sumaron un nuevo recorrido de colectivos en Buenos Aires: ¿Qué línea lo opera y por dónde pasa?

Moverse a diario por el conurbano puede ser un desafío, especialmente en zonas donde las opciones de transporte público son limitadas. Por eso, cada nueva alternativa que amplía la red existente genera un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos.

En ese contexto, una reciente incorporación de línea de colectivo busca optimizar los traslados y mejorar la conexión entre distintos puntos del distrito, ofreciendo un servicio más ágil, frecuente y adaptado a la demanda actual.

Sumaron un nuevo recorrido de colectivos.

¿Ampliaron el servicio de colectivos en el conurbano?





Desde fines de marzo, las calles del conurbano bonaerense cuentan con una nueva alternativa de transporte público. Se trata de un ramal de la línea 514 que conecta puntos clave dentro del partido de Almirante Brown.

El nuevo servicio, identificado como Ramal C "Solano-Adrogué por Amenedo", une la estación de San Francisco Solano con Adrogué. Esta traza surgió a partir de la pavimentación de la avenida Amenedo, en el barrio Santa Ana, una obra que permitió ampliar la red de circulación y responder a una demanda concreta de transporte en la zona.

La línea 514 suma un nuevo ramal para mejorar la conexión entre Solano y Adrogué.

El recorrido de ida comienza en la estación de Solano y avanza por calles como El Cóndor, Jorge, Belgrano, Bynnon y Santa Ana, para luego continuar por Amenedo, 25 de Mayo, Mitre y Echeverría.

Posteriormente, retoma Amenedo y sigue por Lassarre, Bernardi, Erezcano, nuevamente Mitre, Macías y Canale, hasta finalizar en la estación de Adrogué.

En sentido inverso, el trayecto parte desde Adrogué por Somellera y continúa por Rosales, Espora y Bynnon, pasando por la plaza homónima.

Luego sigue por Toll, Erezcano, Amenedo, Dorrego, Mitre, 25 de Mayo y nuevamente Amenedo, atravesando Santa Ana, Bynnon, Belgrano, El Cóndor y Humberto Primo hasta concluir en Solano.

El nuevo trayecto conecta distintos barrios a través de un circuito pensado para agilizar los viajes diarios.

Según informaron, este nuevo servicio comenzó a funcionar como una prueba piloto. Actualmente cuenta con diez unidades en circulación y una frecuencia aproximada de doce minutos, lo que permite una mayor regularidad y previsibilidad para los usuarios.

La empresa encargada de la operación es Micro Ómnibus Avenida S.A., perteneciente al grupo DOTA. Desde la firma señalaron que el desempeño del ramal será evaluado en función de la demanda y la respuesta de los pasajeros, lo que podría derivar en ajustes o mejoras en el servicio.

Una mejora clave en el transporte que facilita la movilidad y acerca más destinos a los vecinos.

La línea 514 ya contaba con otros recorridos dentro del distrito. Entre ellos se destacan el Ramal A, que conecta Barrio Lindo con Adrogué; el Ramal B, que une Burzaco con Solano; y el recorrido denominado "Ruta 4-Barrio Lindo", que amplía la cobertura hacia distintos puntos estratégicos del partido.

La incorporación de este nuevo ramal representa un avance en términos de conectividad urbana, especialmente en sectores que hasta ahora tenían acceso limitado al transporte público. Además, contribuye a integrar distintas localidades y facilita el acceso a centros comerciales, educativos y laborales.

Con esta ampliación, el sistema de colectivos en el sur del Conurbano continúa adaptándose a las necesidades de una población en constante crecimiento, apostando a mejorar la calidad del servicio y reducir los tiempos de viaje en el día a día.