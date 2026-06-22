¡VIDEO! Aseguran que vieron a Gaspi en España

Un video reciente filmado en las calles de España causó revuelo luego de que usuarios afirmaran que en las imágenes se puede observar la figura de Gaspar Prim Díaz, el influencer fallecido hace pocos días en un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

Decenas de personas aseguraron que en las mencionadas imágenes

aparece un joven caminando en el plano de fondo de una grabación captada por dos personas ajenas a la situación.

Al realizar un movimiento hacia la cámara, la fisonomía de este individuo generó todo tipo de interpretaciones sobre una supuesta coincidencia de rasgos con Gaspi.

En los comentarios, los usuarios destacaron el parecido de las facciones del rostro e hicieron hincapié en la postura corporal, la forma de caminar y la dirección de la mirada.

Tras la viralización del video, comenzaron a insistir que "era Gaspi", el joven de 23 años que falleció en un accidente que aún se está investigando.

Algunos usuarios incluso llegaron a instalar versiones que ponían en duda los sucesos previos, sugiriendo la posibilidad de que la muerte del influencer respondiera a una planificación deliberada para simular el hecho.

Pese a la repercusión en redes sociales, los reportes oficiales contradicen estas hipótesis. La investigación oficial en Brasil ratificó la identidad del creador de contenidos como uno de los fallecidos.

De acuerdo con el informe de las autoridades, las muertes ocurrieron en forma inmediata tras el choque de los helicópteros en la zona costera de Recreio dos Bandeirantes.

El saldo definitivo del accidente arrojó un total de seis víctimas fatales. Entre los pasajeros identificados se encontraban Gaspi, el director audiovisual Lucas Vignale, y el intérprete musical estadounidense Oliver Tree.

Por su parte, la familia del argentino debió intervenir públicamente ante la aparición de campañas de financiamiento colectivo no autorizadas en redes sociales.

A través de un comunicado, los allegados desmintieron la existencia de solicitudes de dinero destinadas a cubrir los costos de la repatriación del cuerpo, instando a la comunidad a mantenerse alerta frente a posibles fraudes.