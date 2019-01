Por Leo Schwartz

paranormal@cronica.com.ar



¡¿Se imagina que, mientras está hablando con un amigo o pariente, en una comunicación en la modalidad de videollamada, alcanza a ver a alguien desconocido, y cuando le pregunta a su interlocutor quién esa persona, la otra le dice que está en la mas absoluta soledad?! Muchos podrían suponer que se trata de un asaltante que ingresó a su domicilio, o que alguien de su entorno llegó sigilosamente e ingresó a su domicilio. Pero si la otra persona insiste en que no hay nadie, el estupor se apoderará de ambos... Bueno, más o menos eso les sucedió a mujeres, ya que una vio claramente cómo alguien se movía detrás de su amiga (a partir del segundo 28 de video).



Por más que los escépticos continúen desconociendo los hechos paranormales, apoyándose en que denuncian fraudes o engaños de gente inescrupulosa, los casos superan largamente lo esperado, y asustan a los demás protagonistas que, involuntariamente, se suelen cruzar con entidades que siguen entre nosotros, probablemente en diferentes planos, pero entrometiéndose sin explicación, y que con las nuevas tecnologías son captados, para dejarlos al descubierto. Como esta mujer estadounidense, que grabó una figura oscura mientras hablaba a través de una videollamada con la amiga.



Presencia paranormal



Lori Simmons conversaba con su amiga, Shana Thomas, desde una aplicación que permite a los usuarios grabar videos en tiempo real, cuando la segunda le preguntó si había alguien más en la casa con ella. Lori, quien dijo estar sola en su casa en ese momento, se quedó paralizada después de ver la escalofriante grabación y observar cómo una figura oscura aparecía detrás de ella mientras hablaba con Thomas. En realidad, Lori cree que la figura es el fantasma "bromista" de un niño, pero también está abierta a la idea de que pudiera resultar un ser extraterrestre.



La estadounidense de 47 años, residente de Yakima, Washington, indicó que hacía poco se había despertado y se encontraba hablando por videollamada con su mejor amiga, Shana, y se referían a la aplicación denominada Marco Polo, pero se quedó completamente horrorizada al percatarse. "Me acabo de mudar a mi departamento, por lo que conversaba por videollamada con mi amiga para mostrarle el interior y solo estaba hablando de cosas generales", dijo Lori al diario británico Daily Mirror.



"Estábamos usando una aplicación llamada Marco Polo, que es como un video que funciona con un walkie talkie. Puedes presionar el botón de inicio para grabar, y otros pueden verlo en tiempo real como una videollamada regular", expresó Lori.



Sobre la aplicación, la mujer explicó: "La imagen luego puedes volver a reproducirla. Pero de repente, su rostro se puso muy serio y me preguntó si había alguien más en la casa conmigo. Vivo sola, pero al instante miré a mi alrededor, porque era tan rara la forma en que Shana lo dijo que realmente me asustó. Le dije que estaba sola en casa. Se veía bastante sorprendida y me indicó entonces que volviera a ver mi video para ver qué pensaba". Inmediatamente, continuó su relato: "Dijo que era como si alguien me estuviera siguiendo por la casa. Así que lo vi, y mi corazón comenzó a latir rápidamente. No podía creer lo que estaba viendo. Fue tan aterrador. He tenido muchas experiencias paranormales en mi vida, pero nada como esto. Solo he llorado dos veces en mi vida por cosas que he visto, y esta es una de ellas".



Muy asustada



Lori reconoció que estaba tan asustada por lo que vio que decidió quedarse en la casa de su hija para pasar la noche, y al día siguiente un amigo "espiritual" limpió y bendijo su nuevo domicilio. Al parecer el departamento, ubicado en la zona más antigua de Yakima, fue construido en 1935 y está cerca de un hospital de principios del siglo XIX y de una residencia de ancianos. ¿Podrá llegar a ser que esto tenga directa relación con lo que filmó su tablet? Lo cierto es que, a pesar de laterrible experiencia vivida, la mujer está decidida a quedarse en su nuevo hogar, que habitará en soledad. "Les mostré el video a los compañeros de mi trabajo y realmente gritaron", continuó explicando Lori. "Eso me asustó, al ver sus reacciones. Creo que fue el espíritu de un adolescente, quizás de 13 o 14 años. Pero muchas personas han dicho que piensan que se trata de un ser extraterrestre. Definitivamente creo en los seres de otros mundos, por lo que ciertamente es una posibilidad. Algunos me han dicho que me mude, pero no se puede huir de este tipo de cosas".



¿ Qué dijo Shana ?



Shana, la amiga de Lori, coprotagonista de esta historia paranormal, explicó que estaba en el chat de video con su mejor amiga en ese momento cuando, de pronto, "no podía creer lo que veía" al aparecer la extraña figura. "En serio, pensé que alguien estaba caminando detrás de Lori, se parecía a un niño humano", dijo Shana. "Vi cómo sucedía todo esto en tiempo real a través de la aplicación. Vi que esta cosa se asomaba por la esquina como para ver si todavía estábamos hablando. He visto este video probablemente 1000 veces y todavía me asusta. Sentí que quería ser visto, casi juguetón. Creo que fue el espíritu de alguien que ha fallecido y quiere ser reconocido. Fue muy sorprendente verlo. No puedo dejar de pensar en eso".



Como no podía ser de otra manera, el video de Lori se ha vuelto viral en las redes sociales y son muchos los usuarios que se han mostrado sorprendidos con las imágenes y aseguran que la enigmática figura podría ser el fantasma de un niño con una especie de disfraz. Sin embargo, los más escépticos sostienen que en realidad es todo un truco muy bien montado, o quizá alguna forma de figura a tamaño real detrás de la mujer, sin especificar de qué se trata...



El terrorífico video