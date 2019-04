Por Daniel Beylis

La dama de blanco es uno de los fantasmas más recurrentes en la historia de la paranormalidad. Muy probablemente, porque esa entidad etérea no sea el espíritu errante de una sola mujer fallecida, sino que se supone representa a muchas desdichadas jóvenes, algunas quizá novias, abnegadas esposas o furtivas amantes que, vaya a saber por qué razón, suelen quedar deambulando en grandes caseríos, amplias mansiones o alejadas estancias, quizá rondando en planos paralelos, quizá paseando sus penas de ya no ser y de haber vivido una espantosa historia que la encerró en es mundo paralelo.

Quizás una de esas historias podría llegar a ser la que se conoció en la ciudad estadounidense de Saint Louis, en el estado de Missouri, ya que allí hay una antigua mansión de la familia Lemp, donde días atrás muchos afirman que reapareció esa señora, vestida inmaculadamente de blanco, para sorprender -y atemorizar- a quienes recorrían el lugar. En cambio, una actriz asegura que es todo una confusión, y que más allá de cualquier fabulación, es ella la que está parada junto a la escalera.

¿Simple recorrida?

La Sociedad de Investigaciones Paranormales de St. Louis hizo pública una foto escalofriante de la “dama de blanco” en su página de Facebook, vista en la mansión encantada de la familia Lemp, tras organizar una excursión a pie por el vecindario de Lemp en la noche, cuando se tomó la imagen fotográfica, en la mítica casa.

“¿Ves un fantasma en esta foto?”, se preguntaron muchos en las redes sociales. Es que algunas personas afirman que en la imagen aparece la “dama de blanco”. Los aficionados a lo paranormal de aquellas zonas conocen muy bien llo que sucedió en el seno de la familia Lemp. La mansión donde vivieron quienes dirigían la exitosa empresa William J. Lemp Brewing Co., fue el escenario del suicidio de cuatro personas. Ahora se cree que en la casa se producen apariciones. The Lemp Brewery fue una compañía de elaboración de cerveza establecida en 1840 en St. Louis, que fue adquirida por la Griesedieck Beverage Company en 1920, que posteriormente se convirtió en la Falstaff Brewing Corporation. En todo ese tiempo, diferentes hechos conmocionaron a una familia tradicional de la región.

Noche de “aparición”

El grupo de investigaciones publicó en su sitio de Facebook: “Esta aparición fue captada en la parte superior de la escalera principal de la mansión Lemp. En el momento en el que se hizo la foto, el fotógrafo dijo que no había nadie de pie, justamente donde se ve la mujer, junto a la baranda que está en la parte superior de las escaleras”. Este relato, que bien puede resultar sospechoso, no lo es tanto en la mansión Lemp. A lo largo de los años, los huéspedes de esa casona han afirmado haber visto a esa enigmática “dama de blanco” en las escaleras principales.

Muchos compartieron rápidamente sus propias experiencias escalofriantes de la casa. “Sé que este lugar está encantado. He estado allí varias veces, incluso antes de que se hiciera la remodelación. La estuve recorriendo con un equipo especializado en fenómenos paranormales y he tenido algunas experiencias de hechos difíciles de poder relatar”. Una mujer al respecto escribió: “Yo me he casado en esa mansión y tuve la recepción en el cuarto a la derecha del final de las escaleras. Muchas de mis sobrinas y sobrinos ya no tan jóvenes estaban explorando la casa y varios volvieron corriendo a mi habitación, diciendo que habían visto a una dama vestida de blanco… ¡Lo peor es que el matrimonio duró dos meses y medio y fue anulado!”.

¿Es una actriz?

A pesar de la publicación del grupo de investigadores, y de otros muchos antecedentes inexplicables vividos en la mansión, hay una buena cantidad de personas que dudan de la imagen. Pero además, un relato puede llegar a tirar por el piso todo lo vivido por los excursionistas y esa imagen sea de una persona bien real. Es que una actriz, Angie Sebben Frick, suele trabajar en la mansión con actuaciones en “Jest murder mystery” (El misterio del asesinato en broma), un show interactivo con los visitantes de la casona. Así, la mujer, al enterarse de la historia sobre la foto en el canal de noticias KTV1 de St. Louis, inmediatamente envió un mensaje a la señal y tiró por tierra varias conjeturas. “¡Hola! ...Esa dama de blanco… bueno, estoy en un 99% segura de que esa foto es mía. No es la primera vez que me pasa. Debo tener un aspecto fantasmagórico. Sólo quería contártelo. Y, oye, ven a verme el sábado en el Lemp. ¡Tal vez puedas sacar otra foto!”, expresó, dejando abierta la puerta.

De todas maneras, y aunque Frick menciona que no es la primera vez que se produce esta confusión, y que está segura de que es ella, los investigadores continúan dudando. ¿Quién tendrá verdaderamente la razón?