La última actualización de WhatsApp trajo cambios en los mensajes de voz. No obstante, las actualizaciones también traen consigo cambios en el software de seguridad, por lo que en cada una de ellas, más celulares que usan Android o iOS ya no pueden utilizar más la aplicación de mensajería instantánea.

La compañía perteneciente a Meta dio a conocer una lista de cuáles son los teléfonos celulares que sí pueden continuar empleando la app y cuáles son los dispositivos que tienen el sistema operativo o software adecuado para hacerlo.

Los cambios en las cuestiones de seguridad en WhatsApp provocaron que haya muchos smartphones de Android o bien iPhones que no pueden recibir más actualizaciones y, por lo tanto, no están dentro de la extensa lista de los dispositivos que aún tienen acceso a este servicio.

Es importante fijarse si nuestro smartphone está en la siguiente lista, ya que podríamos ser parte de las personas que tienen celulares que ya no pueden utilizar la aplicación. En el caso contrario de que el celular no se encuentre es este listado, quiere decir que no tendremos ningún tipo de problema a la hora de manejarnos en el servicio de mensajería instantánea de Mark Zuckerberg.

Los celulares con sistema operativo Android 4.1 (Jelly Bean) o versiones posteriores tienen acceso a la app. Por otro lado, los iPhones que tengan como sistema operativo iOS 10 y versiones posteriores podrán entrar en la aplicación.

Si bien no es un sistema operativo tan conocido, ya que no existen muchos celulares que lo usen, todos los equipos con S.O. Ka iOS 2.5.0 y versiones posteriores, incluyen los dispositivos JioPhone y JioPhone tendrán permitido ingresar a la app.

La lista de los celulares Samsung, LG, iPhone, Sony y Huawei que no pueden usar WhatsApp

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Samsung Galaxy Ace 2.

Samsung Galaxy Core.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.

LG Optimus F3Q.

LG Optimus Black

iPhone 4s

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

HTC Desire 500.

Sony Xperia M.

Lenovo A820.

Huawei Ascend D2.

Huawei Ascend G740.

Huawei Ascend Mate.

Motorola Droid Razr

ZTE Grand S Flex.

ZTE V956.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.