WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Sin embargo, cada vez que la plataforma de Meta sufre una caída, las personas acuden masivamente a apps alternativas como Telegram, Signal o Slack, entre otras. Pero ahora ese problema tiene una solución

Las aplicaciones mencionadas no son las más populares, pero algunos las prefieren por algunas de sus características. No obstante, como todos no las tienen instaladas, las personas suelen preferir chatear por WhatsApp para no mantener conversaciones en distintas aplicaciones.

Pero Beeper es la solución para ese malestar. Se trata de una app para computadora y para celular que reúne en una sola interfaz 15 plataformas de mensajería: WhatsApp, Messenger, iMessage, Android Messages, Telegram, Twitter, Slack, Hangouts, Instagram, Skype, Irc, Matrix, Discord, Signal y la red propia Beeper.

¿Cómo funciona Beeper?

Al iniciar sesión en un servicio de mensajería, Beeper redirigirá todos nuestros mensajes a una cuenta única en su aplicación para leerlos y contestarlos desde ahí. Además, para mantener el orden, cada mensaje se identifica con el ícono de la aplicación donde se inició la conversación.

La mejor parte es que a pesar de que respondas desde Beeper, los mensajes se envían mediante el servicio original, de modo que la otra persona no se dará cuenta de que estás usando esta app.

La plataforma, creada por el fundador de Pebble (los relojes inteligentes pioneros), resulta muy útil no solo para ordenar nuestros mensajes, sino que también cuenta con la opción de suspender y silenciar archivos. También posee un servicio de búsqueda y permite establecer recordatorios.

A pesar de sus muchas ventajas, esta app es paga: la suscripción mensual es de 10 dólares. La suma no es muy elevada, pero puede parecernos excesivo si tenemos en cuenta que el resto de las plataformas son gratuitas.

Para descargarlo, tenés que pedir un mail en su web y brindar datos sobre tus redes sociales, tus usuarios o números de teléfono.