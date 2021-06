Alrededor de 4 millones de argentinos están suscriptos a Netflix, la plataforma de streaming que se volvió muy popular en los últimos años gracias a un variado catálogo de películas y series de distintos orígenes y para todos los gustos.

El servicio, que comenzó su crecimiento a nivel mundial en 2010, cuenta con más de 80 millones de usuarios en todo el mundo.

No obstante, a pesar de que la empresa de entretenimiento ofrece en Argentina más de 3.837 títulos, divididos en películas, series, documentales, cortos y más, ¿quién no resopló alguna vez frente a la pantalla y expresó con gran hastío: "no hay nada para ver"?

Por esto es que la cartelera de Netflix se renueva constantemente y ofrece nuevas opciones a su exigente clientela, para que no se mude a alguna de las plataformas de streaming de competencia.

Netflix cerrará las cuentas de estos usuarios

Pero aunque resulte sorprendente, existen clientes que pagan su suscripción y, desmotivados por el contenido, porque no tienen tiempo para disfrutar de alguna película, o el motivo que fuera, no usan su cuenta por mucho tiempo.

.

Frente a esta problemática, Netflix anunció recientemente que cerrará las cuentas que lleven un año o más sin ver nada en la plataforma. Sin embargo, antes de dar de baja la suscripción de un usuario, la compañía enviará notificaciones a través del correo electrónico o la app móvil a sus clientes.

Según informó la plataforma de entretenimiento, el porcentaje de cuentas inactivas por más de un año son menos de la mitad de un 1% del conjunto de miembros. Por ello, Netflix ha decidido eliminar los perfiles de los usuarios que no quieran seguir siendo miembros de la plataforma.

.

Asimismo, cualquier persona registrada en Netflix puede cancelar su cuenta en cualquier momento, y si en un plazo de diez meses vuelve a activarla, mantiene su perfil y preferencias de visualización.