El gobierno británico afirmó este jueves que considera las inquietudes en torno a la privacidad que genera FaceApp, la aplicación que le agrega o le quita años a las caras y es furor del momento, poco después de que en Estados Unidos se escucharan reclamos para que el FBI investigue el asunto.



"Somos conscientes de las historias que plantean inquietudes sobre FaceApp y las estamos considerando", dijo este jueves un portavoz de la Oficina del Comisionado de Información británico (el organismo que supervisa la privacidad y la protección de datos personales).



"Aconsejamos a las personas que se registren en cualquier aplicación que chequeen qué pasará con su información personal y que no proporcionen ningún dato personal hasta que tengan claro cómo se utilizarán", agregó, en declaraciones publicadas por The Guardian.

Si bien existe desde 2017, FaceApp -disponible para Android y iPhone- se volvió viral en los últimos días en varios países, y la posibilidad que ofrece de agregarle filtros a los rostros permitió que ya supere los 150 millones de descargas.



Esta viralización estuvo acompañada de advertencias de especialistas, en particular por el desconocimiento sobre cómo se maneja la privacidad de los usuarios y para qué se usan realmente las fotos que se suben a la app.



Es que el éxito de FaceApp reside en que las personas se vuelcan en masa a "regalarle" a esta plataforma, creada por el desarrollador ruso Yaroslav Goncharov, las fotos de sus rostros, y lo hacen sin saber si estas imágenes luego se eliminan, se venden, se usan para entrenar sistemas de reconocimiento facial o para engordar bases de datos de agencias de inteligencia.

Tras el inicio de esta polémica, FaceApp emitió el pasado miércoles un comunicado en el que negó que acceda a otra información que no sea la foto que el usuario sube y aseguró que el software "realiza la mayor parte del procesamiento de fotos en la nube".



"Solo subimos una foto seleccionada por un usuario para editarla. Nunca transferimos ninguna otra imagen del teléfono a la nube", sostuvo Goncharov.



"Podríamos almacenar una foto cargada en la nube. La razón principal de esto es el rendimiento y el tráfico: queremos asegurarnos de que el usuario no cargue la foto repetidamente para cada operación de edición. La mayoría de las imágenes se eliminan de nuestros servidores dentro de las 48 horas posteriores a la fecha de carga", aseguró.



Las explicaciones no evitaron que la política internacional se metiera en el asunto, en un contexto de desconfianza de Estados Unidos hacia Rusia tras las acusaciones de interferencia del Kremlin en las elecciones presidenciales que en 2016 llevaron a Donald Trum a la Casa Blanca.



El senador estadounidense Chuck Schhumer, líder de la bancada demócrata, pidió que la Comisión Federal de Comercio y el FBI se involucren en una investigación sobre la seguridad y privacidad en FaceApp.



La aplicación requiere "un acceso completo e irrevocable a las fotos y datos personales" que podría presentar "riesgos para la seguridad nacional y para la privacidad de millones de ciudadanos estadounidenses", sostuvo el legislador.



Por su parte, el Comité Nacional Demócrata les pidió a los candidatos presidenciales del partido que hagan una campaña para eliminar la aplicación de forma inmediata, señalando su procedencia rusa, informó The Washington Post.