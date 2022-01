El trabajo remoto cada vez más extendido en el mundo y la posibilidad de cobrar en dólares tientan a cada vez más a trabajadores locales especializados en tecnología a trabajar para el exterior desde la Argentina.

Los profesionales que trabajen en empresas localizadas fuera del país y cobren en divisa extranjera, según la ley argentina, deben pesificar todos sus ingresos en dólares o euros de acuerdo a la cotización del Banco Nación (que hoy ronda los $ 107) y además, deben pagarse impuestos como monotributistas de la categoría "E".

.

"Quienes trabajan en el mundo de la tecnología de forma independiente, o como freelance, se enfrentan directamente a esta situación. Al día de hoy, si sos un freelance que trabaja como monotributista interiormente de la justicia, por cada US$ 1.000 que factures te quedan US$ 450 que se cobran al dólar oficial. Y este porcentaje es aún peor cuando se supera el linde que obliga a dejar el monotributo y saltar a algo más confuso; en este caso, aquel que gane US$ 5.000 tendrá más costos e impuestos y terminará ganando US$ 1.465, casi lo mismo que si ganara la porción", explica Gustavo Guragna, CEO de Snoop Consulting.

Para evitar estos impuestos y el cepo, los freelancers argentinos se vuelcan a plataformas de empleo remoto para cobrar salarios en dólares.

Una de las plataformas de empleo remoto más utilizada por los argentinos es Fiverr. Un sitio global utilizado por desarrolladores, programadores, diseñadores, editores y traductores para ofrecer sus servicios a empresas de cualquier lugar del mundo.

¿Cómo crear un Perfil en Fiverr?

En la plataforma de empleo Fiverr, lo primero que tiene que hacer un usuario es crear su propio perfil. Se deben cargar los datos personales y un currículum enfatizando en las áreas en las que se desea ofrecer servicios. Una vez creado el perfil, se ofrecen "gigs" -ofertas de servicio con una cotización preestablecida- para recibir encargos de proyectos.

"El término gig equivale a 'servicio'. Es un trabajo por el cual puedes ser contratado y pagado. Por cada servicio que desees ofrecer, debes crear un gig. Ahora bien, ten en cuenta que Fiverr está pensado para trabajar por proyectos, en su mayoría cortos", explica la usuaria @malelafro.

"Es decir, el cliente tiene una necesidad (por ejemplo, quiere un copy de mil palabras), entonces busca el 'gig' de Copywriting que le parece mejor, contrata al vendedor y abre una orden, el vendedor entrega el proyecto final, el cliente lo recibe y cierra la orden", agrega.

En Fiverr, se debe crear un perfil con los datos personales, exiperiencia laboral y los servicios que se ofrecen.

En esta plataforma las empresas piden proyectos acotados y los servicios más adquiridos por las empresas son logos, animación de videos, portadas de libros, servicios SEO, edición de video, gestión de redes sociales y traducción.

Según explica la misma fuente, la idea es obtener reseñas positivas para no solo sumar más clientes, sino fidelizar las empresas con las que ya se trabajó.

"No te abrumes. Es normal que en las primeras semanas, e incluso meses, no recibas mensajes de clientes potenciales. Los 'New Sellers' sin reseñas deben competir con vendedores con reputación, gig optimizados y los anuncios pagados. De ahí la importancia de crear gig en la categoría correspondiente, con descripciones claras y las palabras clave adecuadas, una portada llamativa, suficientes beneficios, buena calidad y precios competitivos. Todo lo anterior depende enteramente de tus capacidades y del tiempo que desees invertir en Fiverr", aclara @malelafro y aconseja a los trabajadores mantenerse en línea y contestar sus mensajes rápidamente para tener más relevancia en la red.

La hora en promedio de trabajo en Fiverr se cobra US$ 5 y algunos trabajos alcanzan los US$ 100 la hora, por tratarse de proyectos complejos. La plataforma ofrece dos maneras de retirar las ganancias: a través de Payoneer o con PayPal. Lo único malo de Fiverr es que de cada US$ 10, la plataforma se queda con US$ 2.