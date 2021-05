WhatsApp ya no restringirá el uso de la aplicación a los usuarios que no hayan aceptado sus nuevas políticas de privacidad hasta el 15 de mayo, según informó el viernes de esta semana en una entrada de su página de soporte. Sin embargo, sus polémicas normativas no fueron eliminadas, sino que tan solo han corrido el tiempo límite para aceptarlas.

Hasta ahora, los usuarios de Whatsapp tenían hasta el 15 de mayo para aceptar sus nuevas políticas de privacidad.

“A nadie se le eliminará la cuenta o perderá la funcionalidad de Whatsapp el 15 de mayo a causa de esta actualización”, afirmó la famosa compañía de mensajería, que durante las últimas semanas generó revuelo a partir de sus controversiales normativas.

La empresa propiedad de Facebook había amenazado hasta el momento con limitar las funciones de los usuarios hasta que aceptaran sus nuevos condicionamientos. Esto es, según sus propios términos: “Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación”, aseveró la compañía a quienes no acataran.

Esto habría provocado que muchos de sus usuarios, indignados, se transfieran a otros reconocidos soportes de mensajería como Telegram o Signal, que incrementaron su número de clientes en poco tiempo.

Por este motivo, dada la confusión y la polémica que provocó el anuncio, Whatsapp decidió levantar la fecha en la que daría inicio a sus restricciones, y según informó “The Press Trust of India”, aun no ha determinado cuál sería la nueva fecha límite.

De esta manera, todos los usuarios de Whatsapp podrán continuar con el uso de la aplicación de mensajería libremente pasado el 15 de mayo, sin limitaciones de ningún tipo. No obstante, la empresa aclaró que comenzará a enviar “recordatorios persistentes” a las personas que aun no las hayan aceptado los nuevos términos de sus políticas de privacidad.