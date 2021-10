Más de un fanático de Netflix debe haber pensado, en el medio de maratonear otra serie de la plataforma, cuanto dinero podría ganar si le pagaran por mirar el contenido de la plataforma, por más imposible que suene. Pero lo cierto es que este trabajo soñado es completamente real, y se rumorea que paga más que bien. Conocidos como "taggers", estos empleados de Netflix trabajan mirando el contenido de la plataforma por horas.

Los etiquetadores de Netflix, también conocidos como analistas de metadatos, ven el contenido del servicio de transmisión y le asignan etiquetas relevantes. Esas etiquetas incluyen información como la fecha de lanzamiento, el idioma, el género, los miembros del elenco y del equipo, y los tipos de blasfemias y violencia representadas en la película o el programa.

.

¿Para qué lo hacen? Estas etiquetas luego contribuyen al famoso algoritmo de Netflix, el sistema informático encargado de recomendar series y películas cuando los usuarios entran a la plataforma. Todas las listas de su catálogo, al igual que las recomendaciones que aparecen cuando acabamos una serie o película, se basan en las etiquetas asignadas por los taggers.

Todd Yellin, vicepresidente de innovación de productos de Netflix, contrató a los primeros etiquetadores en 2007. "Nuestros etiquetadores han sido una parte integral del equipo que se enfoca en hacer que sea fácil para nuestros miembros encontrar siempre algo grandioso para ver", cometó a CNBC. "Las etiquetas son un componente clave de cómo personalizamos la experiencia de Netflix".

¿Cómo trabajan los Taggers de Netflix?

Gracias a los taggers de Netflix, los usuarios reciben recomendaciones basadas en impresiones reales de los contenidos en la plataforma.

Por más sencillo y divertido que parezca el trabajo de los etiquetadores de Netflix, lo cierto es que sigue siendo un trabajo como cualquier otro. Así lo expresó Rafael Ceribelli, un estudiante de cine brasileño que trabajó como tagger por tres años. En su tiempo bajo Netflix, Ceribelli fue encargado para mirar desde los títulos más exitosos de Netflix hasta las más bizarras series animadas para niños.

"Para ser honesto, es imposible disfrutar de todo", reconoció en diálogo con el portal Tom's Guide. "Había una gran cantidad de contenido que nunca vería como consumidor o espectador de Netflix, especialmente el contenido para niños. No lo miras solo por diversión".

Desde películas y series infantiles hasta producciones aclamadas por la crítica, el trabajo de los taggers de Netflix no siempre es divertido.

Además de las horas de aburrimiento que podía pasar mirando el contenido que le asignaban, Ceribelli resaltó la importancia que Netflix le daba a su trabajo como tagger, y la presión que venía con ello: "Tuve mucho cuidado al hacerlo, pero hubo algunas ocasiones en las que simplemente me salté la blasfemia o algo así y me advirtieron, 'Oh, mira, había algo aquí que te perdiste'. Hubo una evaluación constante. Es una empresa que valora la calidad en general".

A pesar de la responsabilidad que trae estar detrás del algoritmo de Netflix, el estudiante de cine no dejó de reconocer el entretenimiento que disfrutó descubriendo y analizando películas que luego se convirtueron sus favoritas. "Creo que Netflix funciona en una especie de intersección entre la creatividad y la tecnología, y hay ciertas cosas que un ser humano puede hacer mejor que una computadora".

Netflix te paga por ver series: ¿Cómo aplicar para ser Tagger?

Aplicar para ser etiquetador de Netflix es sencillo, pero los requisitos no son ligeros.

Son pocos los pasos que se deben tomar para aplicar al puesto de Tagger, pero se deben tener ciertas cuestiones en mente antes de mandar un CV. Al tratarse de la calidad de su servicio, Netflix tiene mucho cuidado sobre quién contrata para el puesto, además de recompensar a quienes llegan al trabajo considerablemente. Mientras un contrato de confidencialidad protege la información detrás de las condiciones de los taggers, filtraciones sugieren que sus sueldos rondan los 72.000 dólares estadounidenses al año.

Para postular al empleo de etiquetador de Netflix, se deben seguir los siguientes pasos:

Acceder a la sección de Netflix Jobs de su web oficial.

Una vez aquí, pulsa en el menú de "Search Jobs" o "Buscar trabajos" de la esquina superior derecha de tu pantalla, para llegar a todas las ofertas de empleo disponibles en la compañía.

Dentro de este listado puedes buscar manualmente el puesto de "Analista editorial" o "editorial analyst" en inglés.

.

Eso es todo. Simple, ¿no? Bueno, como todo trabajo una cosa es aplicar y otra muy diferente es conseguir el trabajo. Para asegurarse que su famoso algoritmo esté en buenas manos, Netflix impuso ciertas condiciones que los interesados deben cumplir para ser considerados. Entre ellas, están:

Tener capacidad de síntesis.

Ser capaz de discernir entre diferentes matices dentro de cada género de película o serie.

dentro de cada género de película o serie. Poseer más de 5 años de experiencia en la industria del cine y/o la televisión.

A lo largo de los años, algunos taggers salieron a hablar acerca de su experiencia en el "trabajo soñado" bajo Netflix. Mientras algunos resaltaron lo negativo más que otros, no queda dudas que cobrar por hacer lo que el resto de nosotros hacemos todos los fines de semana tiene sus ventajas.