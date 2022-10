El celular es una herramienta fundamental para comunicarse, así como para realizar todo tipo de trámites. Sin embargo, con el paso de los años su rendimiento disminuye y el funcionamiento se ve afectado.

Lo principal que suele suceder es que el dispositivo se vuelve más lento, se tilda y no carga correctamente algunas aplicaciones, chats e incluso los archivos que se encuentran en el almacenamiento.

Si esto ocurre, hay algunos consejos para ayudar a que funcione mejor y hasta lograr que su rendimiento sea el mismo que el de un celular nuevo. Sirven para los que tienen sistema operativo Android.

Cómo hacer que el celular funcione más rápido

No agotar el almacenamiento del celular

Lo más importante es mantener el celular libre de aplicaciones que no se utilicen, así como de fotos y videos que no sirven. El dispositivo necesita tener algo de memoria vacía para funcionar correctamente, ya que guarda constantemente datos, registros y un caché como copia de seguridad.

Si regularmente llega una notificación que indica la importancia de liberar espacio, es una señal de que la memoria está casi llena y su rapidez se puede ver altamente afectada. Cuando no hay más lugar para nuevos archivos y aplicaciones, el teléfono debe realizar un gran esfuerzo para responder a las órdenes.

Mantener el dispositivo y las aplicaciones siempre actualizadas

Aunque las constantes actualizaciones del equipo y de las aplicaciones pueden resultar molestas, son necesarias para que el funcionamiento sea óptimo. Su importancia se debe a que mejoran el rendimiento, eliminan errores y agregan nuevas funciones.

En la configuración del celular se puede comprobar si se encuentra disponible una nueva versión del sistema. En el caso de las aplicaciones, desde Google Play Store, al tocar la imagen de perfil, se pueden administrar para ver las actualizaciones disponibles.

Evitar los juegos que son demasiado pesados para el dispositivo

Los equipos de gama baja y media no suelen estar preparados para iniciar juegos, y menos si son muy pesados. Si se juega durante largos períodos, el dispositivo se puede colgar y recalentar.

En el caso de que suceda, tardará un tiempo en volver a la normalidad. Por eso, es mejor no jugar en el celular para no sobrecargar el procesador, evitar que Android se colapse y extender la vida útil al máximo.

No descargar archivos y aplicaciones de sitios no protegidos

Para la seguridad del equipo, todo archivo o aplicación que se descargue debe encontrarse verificada en Google Play Store. De lo contrario, las personas pueden ser víctimas de un virus y el celular puede no volver a funcionar de manera correcta.

Ante la duda, es mejor no intentarlo y no poner en riesgo tanto la seguridad como la privacidad. Se debe prestar atención y tener mucho cuidado con la fuente de la cual provienen esas descargas. Esto aplica también para los enlaces sospechosos, ya que es recomendable no hacer click en ellos.

Reiniciar el teléfono una vez por semana

Lo más común es tener el celular siempre encendido, ya que la mayoría de las personas solo lo bloquean durante un rato y luego vuelven a utilizarlo. Sin embargo, necesitan ser apagados de vez en cuando para que descansen.

Aunque parece un consejo bastante simple, no es una acción frecuente. Reiniciarlo por lo menos una vez a la semana elimina los archivos temporales que se encuentran en el caché, limpia errores, mejora el rendimiento y preserva la duración de la batería.